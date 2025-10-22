Evinde 29 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, RAMS Park’ta en son 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, Bodo/Glimt mücadelesinde de yer almayacak.