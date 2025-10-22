TRT 1 canlı yayınında bu akşam milyonlar Galatasaray Bodo Glimt maçına kilitlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ve Tabii spor kanalları üzerinden naklen ve şifresiz olarak canlı izlenebilecek. İlk 11'lerin belli olduğu Galatasaray (GS)-Bodo/Glimt maçını güncel TRT 1 canlı yayın frekans ayarları yaparak takip edebilirsiniz. İşte zorlu maç öncesindeki son dakika gelişmeler ve Tabii TRT 1 canlı izleme ekranı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray- Rams Park'ta Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Saat 19.45'te oynanacak heyecan dolu mücadele TRT 1 ve digital platform Tabii üzerinden şifresiz olarak canlı izlenebilecek. TRT 1 canlı yayınını ve Galatasaray-Bodo maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler sayfamızda paylaştığımız link üzerinden TRT 1 ve Tabii canlı izleme ekranına ulaşabilirler. Son dakika gelişmesiyle ilk 11 oyuncularının belli olduğu Galatasaray (GS)-Bodo/Glimt maçından tüm detaylar ve canlı yayın ekranı haberimizde.
GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI TRT 1 VE TABİİ'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları 3. haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt bu akşam saat 19.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. TRT 1 ve Tabii üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
GALATASARAY(GS)-BODO/GLIMT MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME EKRANI
GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇI İLK 11'LERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Brunstad Fet, Auklend, Hogh, Hauge
Avrupa kupalarında 330 kez oynadı
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 330 maça çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 117 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 453 kez havalandırırken, kalesinde 503 gol gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 125. müsabaka
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde 124 karşılaşmaya yapan Galatasaray, bu mücadelelerin 30’undan galibiyetle ayrılırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 124 gole karşın, kalesinde 215 gole engel olamadı.
Okan Buruk’un Avrupa karnesi
Okan Buruk, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 28 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 16, Avrupa Ligi’nde de 12 olmak üzere oynadığı mücadelelerin 11’ini kazanırken, 9’unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.
İlk randevu
Galatasaray ile Bodo/Glimt, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Norveç takımlarıyla 6 kez oynadı. Cimbom; Molde, Tromsö ve Rosenborg ile yaptığı müsabakaların 3’ünden galip ayrılırken, 2 kez yenildi ve 1 defa da berabere kaldı. Bodo/Glimt ise Türk ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşırken, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Norveç Ligi’nde 2. sırada
Norveç Ligi’nde 1 maçı eksik olan Bodo/Glimt, 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar, ligde son olarak Sarpsborg’u deplasmanda 5-2 yendi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mücadele eden Norveç ekibi, Slavia Prag ile deplasmanda 2-2, evinde de Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
Evinde 29 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, RAMS Park’ta en son 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, Bodo/Glimt mücadelesinde de yer almayacak.
Michael Oliver düdük çalacak
Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Maçın 4. hakemi ise Andrew Madley olacak. Müsabakada VAR’da Andrew Dallas, AVAR’da da Clay Ruperti görev yapacak.