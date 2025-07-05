TÜİK VERİLERİYLE ORTAYA ÇIKTI: Türkiye’de en çok ölüme yol açan hastalık hangisi? Erkeklerde mi yoksa kadınlarda mı ölüm oranı daha yüksek?

Türkiye’de ölüm nedenlerine dair dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en güncel verileri, uzun yıllar ilk sırada yer alan kanseri geride bırakan yeni bir sağlık sorununu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, özellikle kalp krizi ve ani ölümlerle bağlantılı olan bu hastalıkla ilgili toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor. Peki, Türkiye'de en çok hangi hastalıklar ölüme neden oluyor? En çok bebek ölümü hangi ilde yaşanıyor?

1 /5 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı son veriler, ölüm nedenlerinde dikkat çekici bir değişimi gün yüzüne çıkardı. Kanser, artık en çok can alan hastalık değil. Sessizce ilerleyen ve çoğu zaman fark edilmeden hayatı tehdit eden başka bir sağlık sorunu öne çıkıyor.



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KABA ÖLÜM HIZININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ Kaba ölüm hızı, her yıl 1.000 kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eder. Eğer nüfus artmaya devam ederken ölüm sayıları sabit kalırsa, kaba ölüm hızı düşüş gösterir. Ancak nüfusun yaşlanması, salgın hastalıklar, doğal afetler veya savaşlar gibi olağanüstü durumlar, artan nüfusa rağmen bu oranın yükselmesine yol açabilir. Türkiye'de 2020 ve 2021 yıllarında bu durum net bir şekilde gözlemlendi. Özellikle 2020’de ortaya çıkan COVID-19 salgını, nüfusun artmasına rağmen kaba ölüm hızını belirgin biçimde yükseltti. 2024 yılına gelindiğinde ise bu oran binde 5,7’ye düşerek pandemi öncesindeki seviyelere yaklaşmış durumda.









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EN ÇOK HANGİ HASTALIK ÖLÜME NEDEN OLUYOR? TÜİK'in yayımladığı son verilere göre, dolaşım sistemi hastalıkları Türkiye’deki ölüm nedenleri arasında ilk sıraya yerleşti. Kalp damar hastalıkları gibi sinsi seyreden bu sorun, erken fark edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşen her 100 ölümün 36’sı dolaşım sistemi rahatsızlıkları nedeniyle yaşandı.





4 /5 KANSER İKİNCİ, SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI ÜÇÜNCÜ SIRADA Türkiye'de yaşam kayıplarının en büyük nedeni dolaşım sistemi hastalıkları olarak öne çıkıyor. Toplam ölümlerin yüzde 36’sı kalp ve damar rahatsızlıkları gibi dolaşım sorunlarından kaynaklanıyor. İkinci sırada ise tümöre bağlı vakalar bulunuyor; kanser, yüzde 16,3 oranla hâlâ ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak önemini koruyor. Üçüncü sırada ise yüzde 15’lik oranla KOAH ve zatürre gibi solunum sistemi hastalıkları yer alıyor. Dışsal nedenlerden kaynaklanan ölümler —yani kaza, zehirlenme, intihar ve cinayet gibi durumlar— yüzde 3,6’lık oranla altıncı sırada. Ölüm nedenlerinin yüzde 6,3’ü ise belirlenememiş. Öte yandan, 2024 yılı verilerine göre COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı yalnızca 200 olarak kaydedildi.





