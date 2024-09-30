Türkiye haritasına yeni iller geliyor! Listedeki 24 aday ilçe belli oldu: 82, 83, 84 plaka ile...

TÜİK verilerine göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfus ve uzaklık kriterlerinin yanı sıra ekonomik göstergeler, eğitim olanakları, ulaşım altyapısı, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi birçok faktör de dikkate alınıyor. Ancak en temel şartlar ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunması. Bu iki kritere uyan ve potansiyel il olma adayları arasında değerlendirilen ilçeler şunlar...