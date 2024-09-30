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Türkiye haritasına yeni iller geliyor! Listedeki 24 aday ilçe belli oldu: 82, 83, 84 plaka ile...

Türkiye haritasına yeni iller geliyor! Listedeki 24 aday ilçe belli oldu: 82, 83, 84 plaka ile...

15:3030/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye'de bazı ilçelerin il olacağına dair iddialar zaman zaman gündeme gelirken, bu sürecin belirli kriterlere bağlı olduğu netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklık şartını sağlaması gerekiyor. Bu kriterler, il olma sürecinde önemli bir rol oynarken, nüfus yoğunluğu ve bölgesel uzaklık gibi faktörlerin dikkate alındığı belirtiliyor.

TÜİK verilerine göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfus ve uzaklık kriterlerinin yanı sıra ekonomik göstergeler, eğitim olanakları, ulaşım altyapısı, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi birçok faktör de dikkate alınıyor. Ancak en temel şartlar ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunması. Bu iki kritere uyan ve potansiyel il olma adayları arasında değerlendirilen ilçeler şunlar...

1.Kozan, Adana Nüfus: 129.985

2.Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

3.Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

4.Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

5.Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

6.Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

7.Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

8.Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783

9.Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

10.Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

11.Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

12.Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

13.Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

14.Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

15.Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

16.Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

17.Erciş, Van Nüfus: 173.203

18.Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

19.Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

20.İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

21.Siverek, Urfa Nüfus: 250.100

22.Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

23.İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

24.Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

#Türkiye haritası
#İlçe
#türkiye il haritası

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