Türkiye haritasına yeni iller geliyor! Listedeki 24 aday ilçe belli oldu: 82, 83, 84 plaka ile...

Türkiye'de bazı ilçelerin il olacağına dair iddialar zaman zaman gündeme gelirken, bu sürecin belirli kriterlere bağlı olduğu netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklık şartını sağlaması gerekiyor. Bu kriterler, il olma sürecinde önemli bir rol oynarken, nüfus yoğunluğu ve bölgesel uzaklık gibi faktörlerin dikkate alındığı belirtiliyor.
TÜİK verilerine göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfus ve uzaklık kriterlerinin yanı sıra ekonomik göstergeler, eğitim olanakları, ulaşım altyapısı, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi birçok faktör de dikkate alınıyor. Ancak en temel şartlar ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunması. Bu iki kritere uyan ve potansiyel il olma adayları arasında değerlendirilen ilçeler şunlar...
1.Kozan, Adana Nüfus: 129.985
2.Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
3.Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
4.Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
5.Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
6.Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
7.Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
8.Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783
9.Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
10.Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
11.Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
12.Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
13.Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
14.Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
15.Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
16.Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
17.Erciş, Van Nüfus: 173.203
18.Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
19.Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
20.İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
21.Siverek, Urfa Nüfus: 250.100
22.Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
23.İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
24.Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494