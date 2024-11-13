Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: 57 ili geride bıraktı, nüfusu hızla artıyor!

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.





Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi.