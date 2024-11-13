Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: 57 ili geride bıraktı, nüfusu hızla artıyor!

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, bu konuda önemli bilgiler sunuyor. Peki, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? Detaylar haberimizde...
Sokaklar kalabalıklaştıkça, insanlar bulunduğu yerin Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olduğunu düşünebiliyor. Peki, gerçek verilere bakıldığında Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi hangileri? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler incelendiğinde, Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri netleşti. İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi…
Adana Seyhan nüfusu 792.536
İstanbul Küçükçekmece nüfusu 805.930
Gaziantep Şehitkamil nüfusu 839.553
Bursa Osmangazi nüfusu 884.451
Gaziantep Şahinbey nüfusu 936.351
Ankara Keçiören nüfusu 942.884
Ankara Keçiören nüfusu 942.884
İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.
Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi.
Ankara'nın Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, Keçiören'i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.