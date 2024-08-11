Türkiye'nin genç nüfusu ile ilgili projeksiyonlar, ülkenin gelecekteki demografik yapısı konusunda endişe verici sinyaller veriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla 1999'dan itibaren her yıl 12 Ağustos tarihi "Uluslararası Gençlik Günü" olarak kutlanıyor. TÜİK ve Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya nüfusu 2023 yılında 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olarak hesaplandı. Bu nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873 kişisini 15-24 yaşındaki gençler oluşturuyor.