2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

08:2327/11/2025, Perşembe
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Peki, TUS sonuçları nereden öğrenilir, nasıl? İşte TUS sonuç sorgulama ekranı...

TUS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ‘13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-TUS 2.Dönem Ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır.

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?


TUS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 26 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren


ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.



TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

