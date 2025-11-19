Yeni Şafak
08:3719/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Cloudflare altyapısı kullanan uygulamalarda erişim sorunu dün yaşanmıştı. Başta X olmak üzere Youtube ve Spotify gibi uygulamalarda da erişim sorunu yaşandı. Uygulamaya giriş yapmaya çalışan vatandaşlar Internal server error Error code 500' uyarısıyla karşılaştıklarını belirtiyor. Peki, Twitter (X) düzeldi mi? Cloudflare sorunu çözüldü mü? 19 Kasım Çarşamba internet erişim sorunu ile ilgili son durum.

Küresel internet altyapısında erişim problemleri yaşandı. Başta X, yani eski adıyla Twitter olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren internetin genelinde bir erişim problemi var. Cloudflare ve servis durumu izleme siteleri, farklı coğrafyalarda erişim problemi olduğunu doğruladı. Peki, Twitter (X) erişim sorunu düzeldi mi, bugün açılıyor mu?

X ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformunda hata bildiren kullanıcılar "Twitter çöktü mü" sorusuna yanıt aradı.

18 Kasım 2025 tarihinde "Gönderiler Şu Anda Alınamıyor"

Platforma hem mobil uygulamalar hem de masaüstü tarayıcılar üzerinden giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, ekranlarında "Şu anda gönderiler alınamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" mesajıyla karşılaşıyor.



TWİTTER (X) DÜZELDİ Mİ?

Kullanıcılar Twitter (X) üzerinden yaşanan erişim problemlerinin sona erdiğini bildirdi.

CLOUDFLARE SORUNU DÜNYAYI ETKİLEDİ

18 Kasım Salı günü itibarıyla pek çok platformda sorun yaşandı. Kullanıcılar öğle saatlerinden itibaren Twitter (x), Youtube, E-Devlet gibi platformlara erişimde sıkıntılar bildirdi. Diğer taraftan Sosyal medya platformu X (Twitter), Türkiye'nin yanı sıra küresel ölçekte erişim sorunu yaşadığı aktarıldı.

