Küresel internet altyapısında erişim problemleri yaşandı. Başta X, yani eski adıyla Twitter olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren internetin genelinde bir erişim problemi var. Cloudflare ve servis durumu izleme siteleri, farklı coğrafyalarda erişim problemi olduğunu doğruladı. Peki, Twitter (X) erişim sorunu düzeldi mi, bugün açılıyor mu?