Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nereden yapılır? | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuru şartları

2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Temmuz ayı itibarıyla binlerce aday, MEB takvimine göre ücretli öğretmenlik sürecini yakından takip ediyor. Devlet okullarında görev almak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve sürecin detaylarını merak ediyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman ve nasıl alınacak?