Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nereden yapılır? | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuru şartları

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken ücretli öğretmenlik başvuru süreci de gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve e-Devlet üzerinden yapılacak işlemleri araştırmaya başladı. Peki, 2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? MEB ile yeni eğitim-öğretim yılında ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nereden yapılır? İşte, e-Devlet başvuru ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Temmuz ayı itibarıyla binlerce aday, MEB takvimine göre ücretli öğretmenlik sürecini yakından takip ediyor. Devlet okullarında görev almak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve sürecin detaylarını merak ediyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman ve nasıl alınacak?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK KAYIT TAKVİMİ
Ücretli öğretmenliği kayıtları için net tarih henüz açıklanmadı ancak sürecin Ağustos ayında başlayacağı öngörülüyor. MEB'in resmi sitesi üzerinden yapacağı açıklama ile netleşecek olan ücretli öğretmenlik başvuruları dönem boyunca sürecek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.
Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.
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ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.
1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.
2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.
3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.
4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.
5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.