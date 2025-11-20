Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı kimler alabilecek, ne zaman başlayacak? İşte Vatandaşlık maaşı süreci

Türkiye’de dar gelirli haneleri yakından ilgilendiren Vatandaşlık Maaşı uygulaması için hazırlıklar hızlandı. Peki vatandaşlık maaşı nedir, kimler bu destekten yararlanabilecek ve sistem ne zaman başlayacak? Geliri asgari ücretin altında kalan hanelere devlet tarafından gelir tamamlama desteği sağlanacak olan model, 2026’da bir veya iki ilde pilot olarak uygulanacak. Ailede hiç kimsenin çalışmadığı ya da toplam hane gelirinin asgari ücretten düşük olduğu durumlarda devreye girecek olan vatandaşlık maaşı, aileden en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Devlet, yalnızca maaş bağlamakla kalmayacak; çalışabilir durumdaki bireylerin istihdama yönlendirilmesi için iş bulma ve mesleki danışmanlık desteği de sağlayacak. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında hayata geçirilecek bu yeni model, her hanenin en az asgari ücret düzeyinde bir gelir güvencesine sahip olmasını hedefliyor.

Asgari ücret altındaki ailelere 'Vatandaşlık Maaşı' desteği geliyor Türkiye’de dar gelirli haneleri yakından ilgilendiren yeni sosyal destek modeli için hazırlıklar tamamlanıyor. AK Parti’nin 2023 yılında gündeme getirdiği Vatandaşlık Maaşı uygulaması, 2026 yılında bir veya iki ilde pilot olarak başlatılacak. Modelin temel hedefi, toplam geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan tüm hanelerin gelirini devlet desteğiyle bu seviyeye yükseltmek.



3 /8 Tamamlayıcı ödeme Vatandaşlık Maaşı, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin merkezinde yer alıyor. Bu yapıda devlet, bir hanenin toplam geliri asgari ücreti karşılamıyorsa aradaki farkı tamamlayacak bir ödeme yapacak. Böylece ülke genelinde hiçbir hanenin gelirinin asgari ücretin altında kalmaması hedefleniyor.



Destekten kimler yararlanabilecek?

Yeni sistem özellikle işgücüne katılımın düşük olduğu veya hane gelirinin istikrarsız olduğu bölgeleri kapsayacak. Ailede hiç kimsenin çalışmadığı durumlar ile hane toplam gelirinin asgari ücretin altında kaldığı koşullarda Vatandaşlık Maaşı devreye girecek. Bu ailelere düzenli destek sağlanırken, gelirin ne kadar tamamlanacağı hane gelirine göre belirlenecek.



Destek ne zamana kadar devam edecek?

Vatandaşlık Maaşı, aileden en az bir bireyin çalışmaya başlamasına kadar sürecek. Ailede bir kişi iş gücüne dahil olduğunda ödeme sonlandırılacak; ancak bu süreçte devlet pasif bir rol üstlenmeyecek. Çalışabilecek durumda olan bireylerin istihdama kazandırılması için iş bulma hizmetleri, yönlendirmeler ve mesleki danışmanlık desteği sağlanacak.

Pilot uygulama 2026’da başlıyor

Uygulamanın koordinasyonunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yürütecek. İlk etapta seçilecek bir veya iki ilde pilot olarak uygulanacak sistemin, sonuçların değerlendirilmesinin ardından ülke geneline yayılması planlanıyor.

Amaç: Her haneye asgari ücret düzeyinde gelir Vatandaşlık Maaşı, yalnızca bir sosyal yardım modeli olmanın ötesinde, Türkiye’de gelir eşitsizliğini azaltmayı ve dar gelirli hanelerin yaşam standardını yükseltmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir program olarak tanımlanıyor. Nihai amaç, ülkedeki tüm hanelerin asgari ücret düzeyinde bir gelir güvencesine sahip olması.