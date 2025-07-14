2025’te Vergi Affı Var mı?

2025 yılı itibarıyla, yürürlükte olan bir vergi affı ya da borç yapılandırmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 vergi affı kapsamında resmi bir açıklama veya yasal düzenleme yayımlanmamıştır.

Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi, ekonomik dalgalanmalar ve bütçe dengesi ihtiyaçları doğrultusunda zaman zaman benzer uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu doğrultuda, vergi affı 2025 yılında gündeme gelmesi muhtemel düzenlemeler arasında yer almaktadır.

Vergi mevzuatındaki tüm değişiklikler yalnızca Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu kapsamda, olası bir yapılandırma düzenlemesini bekleyen mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlar tarafından yapılacak resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem arz eder.







