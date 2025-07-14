Vergi affı, devletin vergi alacaklarından vazgeçtiği ya da bu alacakları belirli kolaylıklarla yeniden yapılandırdığı mali bir düzenlemedir. Özellikle geçmiş dönem vergi borçları, gecikme faizleri ve cezaların silinmesi veya taksitlendirilmesi gibi olanaklar sunar. Vergi affı iddiaları, BDDK'nın kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma açıklaması ile beraber bir kez daha gündeme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından yapılan açıklamada, düzenleme kapsamında kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabileceği kaydedildi. Bu açıklama ile beraber vergi affı çıkacak mı? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Vergi affında son durum nedir? İşte yapılan son açıklamalar...
Vergi affı kapsamında devletin çeşitli nedenlerle tahsil edemediği vergi, faiz, gecikme zammı ve cezaların bir kısmının yapılandırılması bekleniyor. 2025 vergi affı gelecek mi? Vergi affından tüm vatandaşlar yararlanabilecek mi? Tüm gelişmeleri derledik...
VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz Haziran ayında vergi affı çıkacağına yönelik iddialara Bakanlık son noktayı koydu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır. Nitekim konu ile ilgili olarak 17 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde de bu yönde bir çalışma olmadığı, vatandaşlarımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususu önemle hatırlatılmıştır. Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir" denildi.
2023 YILINDA ÇIKMIŞTI
Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifiyle, 2023 yılında vergi affı çıkarılmıştı. 2022 sonu itibariyle devlete borçlarını ödeyememiş milyonlarca vatandaşa, işletmenin alacaklıyla el sıkışıp barışması borçlu için de cazip, Maliye için de cazip. Borçlu olan vatandaş ve işletmeler, yüksek orandan işlemiş faizi sildirip, düşük oranlı ÜFE oranı dikkate alınarak 48 aya kadar yapılandırma imkânı sağlanmıştı.
Hangi Borçlar Vergi Affına Girer?
Vergi affı düzenlemeleri, vatandaşların ve işletmelerin geçmiş döneme ait birikmiş borçlarını yeniden yapılandırarak ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla çıkarılır.
Vergi affına dahil olan borç türleri şunlardır:
Gelir Vergisi ve stopaj borçları
Kurumlar Vergisi borçları
Katma Değer Vergisi (KDV) borçları
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik idari para cezaları
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi belediyelere olan vergiler
SGK prim borçları, işsizlik sigortası primleri
İdari para cezaları, vergi dairelerince kesilen cezalar
Gecikme faizleri, gecikme zamları ve vergi aslına bağlı cezalar
Yapılandırma kanunuyla bu borçlar, belirli şartlar çerçevesinde yeniden düzenlenebilir. Hangi borcun ne şekilde yapılandırılacağı; borcun türüne, kesinleşip kesinleşmediğine ve ait olduğu döneme göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı durumlarda, dava sürecindeki veya inceleme aşamasındaki borçlar için de özel yapılandırma imkanları sunulabilir.
2025’te Vergi Affı Var mı?
2025 yılı itibarıyla, yürürlükte olan bir vergi affı ya da borç yapılandırmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 vergi affı kapsamında resmi bir açıklama veya yasal düzenleme yayımlanmamıştır.
Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi, ekonomik dalgalanmalar ve bütçe dengesi ihtiyaçları doğrultusunda zaman zaman benzer uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu doğrultuda, vergi affı 2025 yılında gündeme gelmesi muhtemel düzenlemeler arasında yer almaktadır.
Vergi mevzuatındaki tüm değişiklikler yalnızca Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu kapsamda, olası bir yapılandırma düzenlemesini bekleyen mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlar tarafından yapılacak resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem arz eder.
Yeni bir vergi affı gelirse kimler faydalanabilir?
Yeni bir vergi affı çıkması durumunda, vergi ve SGK borcu olan işletmeler, esnaf, çiftçiler, serbest meslek mensupları ve borcu süren kapanmış şirket ortakları yararlanabilir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "vergi affı" açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda "vergi affı" olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmalarının bulunmadığını bildirdi.
Bakanlıktan, "vergi affı çalışmalarının yapıldığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında "vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı" yönünde gerçek dışı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, kamuoyunda 'vergi affı' olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, konuyla ilgili 17 Nisan'da Bakanlığın internet sitesinde bu yönde bir çalışmanın olmadığı, vatandaşların yalnızca Bakanlığın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususunun önemle hatırlatıldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:
"Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir."