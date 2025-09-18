Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu, eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında büyük ilgi uyandırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından eğitimlerine devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs ödemesi yapılıyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin faydalandığı yükseköğrenim bursu 8 ay veriliyor. Ortaöğrenim bursu da 9 ay boyunca hesaplara geçiyor. VGM her sene koşulları sağlayan öğrencilere belli dönem için burs ödemesi yapıyor. Burs için başvurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları ve detayları.