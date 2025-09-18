Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu, Türkiye’de maddi durumu yetersiz olan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen karşılıksız (geri ödemesiz) bir burstur. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin faydalandığı yükseköğrenim bursu 8 ay veriliyor. Ortaöğrenim bursu da 9 ay boyunca hesaplara geçiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs başvurularına ilişkin duyuru yayımladı. Peki 2025-2026 VGM Burs başvuru tarihleri ne zaman, VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır, VGM bursu ne kadar, kaç TL?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu, eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında büyük ilgi uyandırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından eğitimlerine devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs ödemesi yapılıyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin faydalandığı yükseköğrenim bursu 8 ay veriliyor. Ortaöğrenim bursu da 9 ay boyunca hesaplara geçiyor. VGM her sene koşulları sağlayan öğrencilere belli dönem için burs ödemesi yapıyor. Burs için başvurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları ve detayları.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim bursu başvurularını 1-15 Ekim tarihleri arasında kabul edecek.
VGM ORTAÖĞRETİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak öğrenciler:
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim bursundan yararlanmakta olan öğrenciler,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler,
Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.
Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.
Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.
VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Müdürlük, lisans ve ön lisans öğrencilerin beklediği yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini, YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirleyerek duyuracak.
VGM ÜNİVERSİTE BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
VGM yükseköğrenim bursu verilmeyecek öğrenciler:
- Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
- Yabancı uyruklu öğrencilere,
- Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
- Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
- Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
- Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
- Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs başvuruları, belirtilen tarihlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvurular sırasında öğrencilerden kimlik, eğitim bilgileri ve gerekli belgeler talep edilecek.
2025 VGM BURS TUTARLARI NE KADAR?
2025-2026 VGM bur ücreti henüz açıklanmadı. 2025 yılı VGM bursu ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL olarak ödendi.