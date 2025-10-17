VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgulama ekranı

Yükseköğrenim bursu almak isteyen öğrenciler için ise tarihler belli oldu. VGM burslarından ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğrenim (ön lisans, lisans) öğrencileri faydalanabilecek. VGM burs başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgulama ekranı
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sağlanan eğitim yardımı (burs) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvuru süreci tamamlanan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 VGM burs sonuçları sorgulama
2025-2026 VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için başvurular 21 Ekim'de başlayacak. Adaylar 31 Ekim 2025 tarihinde kadar başvuru yapabilecek.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılı için ortaöğrenim burs başvuruları ekim ayı ortalarında tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü genellikle başvuru sürecinin bitiminden 4 ila 6 hafta sonra sonuçları duyuruyor.
Bu takvime göre, VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının 2025 kasım ayının sonu aralık ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Resmî tarih henüz paylaşılmadı ancak duyurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.
2025-2026 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VGM burs başvurusu her sene olduğu gibi bu sene de www.vgm.gov.tr adresinden yapılacak. Öğrenciler başvuru ekranına girdikten sonra kimlik, iletişim bilgileri ve öğrenim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvurularını yapacak.