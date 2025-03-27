X çöktü mü? Twitter X neden açılmıyor? 27 Mart X erişim sorunu son durum





X ÇÖKTÜ MÜ? X ERİŞİM SORUNU SON DURUM NEDİR?





X'te özellikle akşam saatlerinde erişim sorunları gözlemlendi. Sosyal medyada bir dizi kaynaktan gelen durum raporlarını harmanlayarak kesintileri takip eden Downdetector sitesinde de son 24 saat içerisinde ve özellikle de akşam saatlerinde 18 binin üzerinde hata raporu kaydedildiği bilgileri yer alıyor.





Sorunun neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yer almıyor.





Ayrıca, ABD kullanıcılarının Reddit'e erişim sorunu da Downdetector'da yer alan diğer bir rapor.















