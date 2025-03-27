X çöktü mü? Twitter X neden açılmıyor? 27 Mart X erişim sorunu son durum

Sosyal medya platformu Twitter (X) uygulamasında zaman zaman erişim sorunları meydana geliyor. Özellikle bugün akşam saatlerinde X'te akış yenilenme ve paylaşım yapılamaması gibi problemlerin olduğu bilgileri paylaşılıyor. Peki X çöktü mü? Twitter X neden açılmıyor? İşte X erişim sorunu ile ilgili son dakika gelişmeler.
Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te kullanıcılar bazı sorunların olduğunu dile getiriyor. Türkiye'de de en fazla kullanılan uygulamalardan olan X üzerinde sayfaların yüklenemediği ve paylaşım yapılamadığı gibi bilgiler veriliyor.
X ÇÖKTÜ MÜ? X ERİŞİM SORUNU SON DURUM NEDİR?
X'te özellikle akşam saatlerinde erişim sorunları gözlemlendi. Sosyal medyada bir dizi kaynaktan gelen durum raporlarını harmanlayarak kesintileri takip eden Downdetector sitesinde de son 24 saat içerisinde ve özellikle de akşam saatlerinde 18 binin üzerinde hata raporu kaydedildiği bilgileri yer alıyor.
Sorunun neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yer almıyor.
Ayrıca, ABD kullanıcılarının Reddit'e erişim sorunu da Downdetector'da yer alan diğer bir rapor.