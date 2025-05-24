X (Twitter) çöktü mü? 24 MAYIS Twitter neden açılmıyor, son dakika açıklama geldi mi?

Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan "X" (eski adıyla Twitter), bugün birçok kullanıcı için erişim problemiyle gündeme geldi. Giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar, içerik akışının yenilenmediğini ve bazı özelliklerin çalışmadığını bildiriyor. Kısa sürede sosyal medya mecralarında gündem olan kesinti, özellikle mobil ve masaüstü kullanıcılarını etkilerken, platformdan veya şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yaşanan aksaklığın global mi yoksa bölgesel mi olduğu da merak konusu oldu.