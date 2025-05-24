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X (Twitter) çöktü mü? 24 MAYIS Twitter neden açılmıyor, son dakika açıklama geldi mi?

X (Twitter) çöktü mü? 24 MAYIS Twitter neden açılmıyor, son dakika açıklama geldi mi?

15:4724/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bazı kullanıcılar, "X" olarak bilinen eski Twitter platformuna erişim sırasında sorun yaşadıklarını bildiriyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, özellikle akış yenileme ve giriş işlemlerinde problemler yaşandığı ifade ediliyor. Erişim sıkıntısı kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından dile getirilirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Platformdaki kesintinin nedeni ve süresiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.

Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan "X" (eski adıyla Twitter), bugün birçok kullanıcı için erişim problemiyle gündeme geldi. Giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar, içerik akışının yenilenmediğini ve bazı özelliklerin çalışmadığını bildiriyor. Kısa sürede sosyal medya mecralarında gündem olan kesinti, özellikle mobil ve masaüstü kullanıcılarını etkilerken, platformdan veya şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yaşanan aksaklığın global mi yoksa bölgesel mi olduğu da merak konusu oldu.

X ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık paylaşımlarla yaşanan kesintiyi dile getiren kullanıcılar, uygulamaya hem mobil cihazlardan hem de web üzerinden ulaşamadıklarını ifade etti. Şu an için resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun teknik altyapıdan mı yoksa genel bir kesintiden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı. An itibariyle X'e erişim sağlanamzken resmi bir açıklama da yapılmış değil.

X'TE SORUN!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te teknik sorun yaşanıyor.

Kullanıcılar, 24 Mayıs Cumartesi 15.00'dan itibaren mesajlarına içeriklere erişmekte zorluk çekiyor.

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