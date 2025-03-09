ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), 81 il, 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salonda bugün yapıldı. Peki YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte 2025 YDS/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), bugün gerçekleştiridi. Saat 10.15'te başlayan 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 180 dakika süren sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabildi. Adaylara; İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde çoktan seçmeli sorular yöneltildi. Bunun yanı sıra, 15 farklı dilde 8 açık uçlu çeviri sorusu yer aldı.
2025 YDS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
2025 YDS/1 sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. 81 ilde gerçekleştirilen sınava toplam 120 bin 261 adayın başvuru yaptığı açıklandı. 2025 YDS/1 sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Saat 13:15'te sınavın sona ermesinin ardından cevapların ve kitapçığın ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
2025-YDS/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
Almanca Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
Arapça Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
Fransızca Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
İngilizce Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Mart’ta gerçekleştirilen YDS sınav sonuçları ise 4 Nisan 2025’te açıklanacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını ÖSYM'nin mobil uygulaması veya AİS üzerinden öğrenebilecekler.
YDS Nedir?
YDS, ÖSYM tarafından yılda üç kez yapılan, kamu personeli dahil olmak üzere akademik personel ve lisansüstü öğrenci alımı ilanlarında kullanılabilen bir yabancı dil sınavıdır.
YDS Hangi DillerdeYapılmaktadır?
Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılmaktadır.
YDS Puan Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?
Değerlendirme 100 puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılmaktadır. Doğru soru başına 1.25 puan kazanılmaktadır. 4 yanlış bir doğruyu götürmediği için sınavda boş bırakılmaması ÖSYM tarafınıdan tavsiye edilmektedir.
Birden Fazla YDS Puanından Hangisi Geçerli Olacak?
Eğer YDS’ye aynı dilden birden fazla kez girer ve birbirinden farklı puanlar alırsanız, bu puanlar içinde en yüksek olan geçerli sayılıp diğerleri dikkate alınmaz.
YDS Kaç Yıl Geçerlidir?
ÖSYM Başkanlığı, YDS 5 yıl süreyle geçerli olacağını açıklamıştır.