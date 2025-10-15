Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları, 30 Eylül-8 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı. Peki, YDS/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır? YDS/2 geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2025 ÖSYM YDS/2 geç başvuru ve sınav tarihi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için tarih bilgisi sorgulanmaya devam ediyor. Kamu ve özel sektörde yabancı dil seviyesini belirlemek amacıyla girilen YDS/2 sınavı için başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak?
2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) geç başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 YDS/2 geç başvuruları, 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak. Saat 10.00'da başlayacak başvuru süreci, saat 23.59'da sona erecek.
2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
2025 YDS/2 sınav ücreti 850 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre adaylar, 1.275 TL ödeme yapacaklar.
Sınav ücreti, 15 Ekim Çarşamba günü saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr).
YDS/2 NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
2025 YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak.
YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.