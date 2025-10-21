YENİ TAHMİN PAYLAŞILDI, EMEKLİNİN MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ: Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak Ocak 2026 zammı için geri sayım sürüyor. Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin paylaştığı anket sonuçlarına göre, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte maaşlarda yüzde 40’a yaklaşan bir artış bekleniyor. Peki, memur maaş zammı tahminleri ne yönde, kim ne kadar zam alacak?