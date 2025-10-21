YENİ TAHMİN PAYLAŞILDI, EMEKLİNİN MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ: Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için yeni tahminler gündemde. Zam oranı, toplu sözleşme hükümleri ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda netleşecek. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon farkının ardından gözler, yılın son üç ayına çevrildi. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artış bekleniyor?
Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak Ocak 2026 zammı için geri sayım sürüyor. Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin paylaştığı anket sonuçlarına göre, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte maaşlarda yüzde 40’a yaklaşan bir artış bekleniyor. Peki, memur maaş zammı tahminleri ne yönde, kim ne kadar zam alacak?
SON ANKET YAYINLANDI! ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ
Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon öngörüsü %28.5 olarak belirlenirken, Merkez Bankası tahminine göre ise yıl sonu enflasyon aralığı %25 ile %29 seviyelerinde öngörülmüştü.
Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de belli oldu. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte.
Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 olarak revize edildi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü %29,86 seviyesindeydi.
Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcı üzerinden değerlendiriliyor.