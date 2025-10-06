YENİ TORBA YASA GELİYOR! Emekli maaşları artıyor, 7200 prim günü, emekliye refah payı eklemesi...

2026’DA EMEKLİLERİN YILI: ZAM, DÜZENLEME VE REFORMLAR YOLDA

2026 yılı, emekliler açısından kritik bir dönem olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, geçmiş altı aylık enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu düzenlemelere ek olarak bir “refah payı” verilmesi de gündemde. Memur emeklilerinin zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden yaklaşık 6,3 puan daha yüksek hesaplanıyor. Bu farkın kapatılması amacıyla “eşit zam” talepleri yükselirken, refah payı kararının Ocak ayında TBMM’ye gelmesi bekleniyor.