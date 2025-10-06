Yeni Şafak
YENİ TORBA YASA GELİYOR! Emekli maaşları artıyor, 7200 prim günü, emekliye refah payı eklemesi...

15:306/10/2025, Pazartesi
Yeni yasama yılıyla birlikte gözler TBMM’nin ekonomi gündemine çevrildi. Meclis’te bu dönem emeklilerin gelirini artıracak düzenlemeler öne çıkıyor. Taban maaşın yeniden belirlenmesi, bayram ikramiyelerinin artırılması ve tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi başlıklar önümüzdeki aylarda görüşülecek.

TBMM yeni yasama yılına önemli düzenlemelerle başladı. Ekonomiden sosyal politikalara uzanan geniş gündemde, özellikle emeklilere yönelik gelir artırıcı adımlar dikkat çekiyor. Taban aylık, ikramiye artışı, refah payı ve tamamlayıcı emeklilik sistemi önümüzdeki dönemin öne çıkan başlıkları arasında olacak.

2026’DA EMEKLİLERİN YILI: ZAM, DÜZENLEME VE REFORMLAR YOLDA

2026 yılı, emekliler açısından kritik bir dönem olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, geçmiş altı aylık enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu düzenlemelere ek olarak bir “refah payı” verilmesi de gündemde. Memur emeklilerinin zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden yaklaşık 6,3 puan daha yüksek hesaplanıyor. Bu farkın kapatılması amacıyla “eşit zam” talepleri yükselirken, refah payı kararının Ocak ayında TBMM’ye gelmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ ARTIŞ PLANI

Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, Ocak 2026 itibarıyla yeniden belirlenecek. Enflasyon tahminleri bu tutarın 18 bin liranın üzerine çıkacağını gösteriyor. Yeni taban maaşın altında kalan kök aylıklara da fark ödemesi yapılacak. Bu düzenlemenin de TBMM’nin yeni yasama döneminde ele alınacak önemli başlıklardan biri olması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ YENİDEN YÜKSELİYOR

Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi, bu yıl 4 bin liraya çıkarılmıştı. 2026 Ramazan Bayramı öncesinde ise yeni bir artış gündeme gelebilir. Bu konuda yapılacak düzenlemenin mart ayı başında Meclis’e taşınması öngörülüyor. Böylece milyonlarca emeklinin bayram geliri yeniden artacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Mevcut Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısının da dahil olacağı yeni *Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi”*ne dönüştürülüyor. Bu sistemle çalışanların emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde etmesi hedefleniyor. Orta Vadeli Program (OVP)’a göre, reformun 2026 yılının ikinci çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Düzenlemenin yeni yasama yılı bitmeden TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

BAĞ-KUR’LULARA 7200 PRİM GÜNÜYLE EMEKLİLİK İMKÂNI

Uzun süredir beklenen prim gün sayısının düşürülmesine yönelik düzenleme de hazırlık aşamasında. Esnafın emeklilik için gereken prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e çekilmesi hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen hazırlıkların 2026’nın ilk yarısında tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

En kritik konu “kapsam” olacak. Hangi esnaf gruplarının düzenlemeden yararlanacağı ve hangi tarihlerde prim ödeyenlerin kapsama alınacağı yapılacak teknik çalışmalarla netleşecek. Bu adım hem erken emeklilik imkânı sağlayacak hem de prim yükünü azaltacak.

#torba yasa
#emeklilik
#prim günü
#refah payı
