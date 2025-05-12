SGK yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı), bazı mesleklerde çalışanların yaptığı işin zorluk, tehlike veya sağlığa zararlı etkileri nedeniyle daha erken emekli olabilmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır. Bu sistemde, çalışanın fiilen çalıştığı her yıl için belirli gün sayısı (60, 90 veya 180 gün gibi) hizmet süresine eklenir ve emeklilik yaşı bu oranda düşürülür.