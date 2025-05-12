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Yıpranma payı kaldırılan meslekler hangileri? SGK yeni listeyi yayımladı: O mesleklerde çalışanlar dikkat!

Yıpranma payı kaldırılan meslekler hangileri? SGK yeni listeyi yayımladı: O mesleklerde çalışanlar dikkat!

08:5712/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yıpranma payı kaldırılan meslekler hangileri?

Yıpranma payı, bazı ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanların, mesleklerinin doğası gereği maruz kaldıkları olumsuz etkileri telafi etmek amacıyla uygulanan bir sistemdir. Bu sayede çalışanlar daha erken emekli olabilirler. Yapılan değişiklik ile erken emekli olunabilen iş kollarında meslek kısıtlaması getirildi. Peki yıpranma payı kaldırılan meslekler hangileri? İşte erken emeklilikte yıpranma payı hakkı kaldırılan ve devam eden meslek grupları şunlardır

SGK yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı), bazı mesleklerde çalışanların yaptığı işin zorluk, tehlike veya sağlığa zararlı etkileri nedeniyle daha erken emekli olabilmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır. Bu sistemde, çalışanın fiilen çalıştığı her yıl için belirli gün sayısı (60, 90 veya 180 gün gibi) hizmet süresine eklenir ve emeklilik yaşı bu oranda düşürülür.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 98 sayfalık yeni düzenleme ile birçok meslek grubunun yıpranma payı, yani fiili hizmet süresi zammı hakkı kaldırıldı.

Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulama ile erken emeklilik imkanı sunan sistem birçok çalışan için devre dışı kaldı. Yeni düzenleme ile yıpranma payı hakkı kaldırılan bazı meslek grupları şunlardır:

YIPRANMA PAYI KALDIRILAN MESLEKLER 

Yeni düzenleme ile yıpranma payı hakkı kaldırılan bazı meslek grupları şunlardır: 

Belediye başkanları 

Bar çalışanları 

Balık toptancıları 

Muhasebeciler ve mali işler sorumluları 

Uluslararası ticaret uzmanları 

Spor kulübü yöneticileri 

Aşçılar 

Bekçiler 

Çaycılar 

Danışmanlar 

Hizmetliler 

Sekreterler 

Bu mesleklerin, risk unsuru taşımadığı ve yıpranma payı uygulamasının amacı dışında kaldığı gerekçesiyle kapsam dışı bırakıldığı belirtildi. 

YIPRANMA PAYI HANGİ MESLEKLERDE VAR?

SGK, fiilen ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların yıpranma payı haklarını korumaya devam etmektedir. Bu meslek grupları arasında şunlar yer almaktadır: 

Madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar 

Demir-çelik fabrikası işçileri 

Asit imalatında çalışanlar 

Sahil Güvenlik, Emniyet, MİT ve TSK personeli 

Basın mensupları 

Sağlık çalışanları (doktor, hemşire, ebe vb.) 

İtfaiyeciler 

Bu meslekler, işin niteliği gereği yıpratıcı ve riskli kabul edildiğinden, yıpranma payı uygulamasından faydalanmaya devam edecek.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDİR?

Fiili hizmet süresi zammı, bazı meslek gruplarında çalışanların, çalışma şartlarının zorlukları nedeniyle emeklilik sürelerini daha erken tamamlamasına olanak tanıyan süreye deniyor. Bu uygulama ile, gerçek çalışma süresine ek bir süre eklenerek, çalışanların daha önce emekli olabilmesi sağlanıyor.

Fiili hizmet süresi zammının emeklilik işlemlerine etkisi 



#Yıpranma payı
#SGK
#emeklilik
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