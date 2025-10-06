YKS EK TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA SORGULAMA EKRANI 2025: ÖSYM YKS 2. (ek) tercih sonucu TIKLA ÖĞREN

2025 YKS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yapılan ek yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. İlk yerleştirme döneminde istediği programa yerleşemeyen adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte şimdi gözünü kayıt tarihlerine çevirdi.
Üniversite hayali kuran binlerce adayın beklediği gün geldi. 2025 YKS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, ek yerleştirme sürecine katılan adayların sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yerleşme sonuçlarını öğrenen adaylar, şimdi kayıt sürecine hazırlanıyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLACAK?
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih yapan adaylar, aşağıdaki link üzerinden yerleştiği üniversiteyi öğrenebilir.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.