YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 1 milyon 627 bin 960 adayın katılımıyla bugün saat 10.15’te başladı. Lisans programlarına yerleşmek ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden tercih yapmak isteyen adayların katıldığı sınav, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda gerçekleştiriliyor. Adaylara AYT’de soruları yanıtlamaları için toplam 180 dakika, yani 3 saat süre verildi. Sınava giren adaylar ve aileleri ise ÖSYM YKS 2026 AYT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 2026 YKS Alan Yeterlilik Testi soruları ile cevap anahtarının ÖSYM’nin osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor. İşte YKS 2026 TYT-AYT soru kitapçığı sorgulama ekranı.
2026 YKS maratonunun en kritik virajı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), bugün saat 10.15 itibarıyla 1 milyon 627 bin 960 adayın katılımıyla 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda başladı. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinden tercih yapacak adayların geleceğini belirleyecek olan bu zorlu oturumda öğrencilere, kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaları için tam 180 dakika (3 saat) süre tanındı. Sınavın başlamasıyla birlikte salonların kapıları kapanırken, dışarıda bekleyen aileler ve sınavı tamamlayan adaylar için en büyük merak konusu YKS 2026 soru kitapçıklarının ne zaman erişime açılacağı.
2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’den gelecek soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusu oldu. Milyonlarca adayın gözü kulağı osym.gov.tr adresine çevrilmiş durumda; ancak geleneksel ÖSYM uygulamalarına göre AYT soruları ve cevap anahtarının, bugün öğleden sonra yapılacak son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tamamlanmasının ardından (saat 17.45'ten sonra) topluca erişime açılması bekleniyor. Adaylar, resmi açıklama gelir gelmez ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kendi kitapçıklarının tamamına erişebilecek.
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AYT sınavı saat kaçta bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün gerçekleştirilen ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yapılıyor.
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15'te başladı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. 1 milyon 627 bin 960 adayın katıldığı sınav, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenleniyor.
YDT saat kaçta başlayacak, yabancı dil sınavı kaçta bitecek?
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.
YDT'ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.