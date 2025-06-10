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YKS ( üniversite sınavı) 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 YKS sınavı TYT, AYT, YDT oturum tarihleri

YKS ( üniversite sınavı) 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 YKS sınavı TYT, AYT, YDT oturum tarihleri

08:3910/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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YKS'nin sınav tarihleri ve saatleri belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kısa süre kala adaylar sınav tarihine ilişkin bilgileri sorguluyor. YKS ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Üniversite sınavı YKS ayın kaçında, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 YKS sınavı TYT, AYT, YDT oturum tarihleri...

YKS başvuru işlemleri 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alındı. Haziran ayına girmemizle birlikte konuya ilişkin sorular arttı. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü oturumu ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak uygulanacak. Peki YKS sınav yerleri belli oldu mu, YKS üniversite sınavı, saat kaçta, sınava kaç gün kaldı?

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


TYT: 21 Haziran 2025 Cumartesi saat 10:15'te

AYT: 22 Haziran 2025 Pazar saat 10:15'te

YDT: 22 Haziran 2025 Pazar saat 15:45'te uygulanacak.



YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?


YKS'ye bugünden(10 Haziran) itibaren 11 gün kaldı.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?


YKS sınav yerleri henüz belli olmadı. YKS sınav giriş belgesi açıklandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak.

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?


YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi,

Sınav saati ve oturum bilgisi,

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alacak.

Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.





YKS 2025 OTURUMLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER


YKS, üç farklı oturumdan oluşuyor ve her biri farklı becerileri ölçüyor. İşte her oturumla ilgili temel bilgiler:











Temel Yeterlilik Testi (TYT)


Sınav süresi: 165 dakika

Soru sayısı: 120

Dersler: Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri

Tüm adaylar için zorunlu









Alan Yeterlilik Testleri (AYT)


Sınav süresi: 180 dakika

Dersler: Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik, Fen Bilimleri

Sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerini etkiler



Yabancı Dil Testi (YDT)


Sınav süresi: 120 dakika

Diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça

Her aday yalnızca başvurduğu dili kapsayan teste girebilir



YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


2025 YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

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