|
Özgün

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2024 başarı sıralaması

13:18 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:23 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>Kocaeli Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması 2024</p>
Kocaeli Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması 2024

Kocaeli Üniversitesi taban puanları YKS tercih işlemleri için araştırmalara başlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli Üniversitesi de bir çok adayın tercih listesinde yer almakta. Bu haberimizde, Kocaeli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında güncel bilgileri bulabilir, tercih sürecinde size yardımcı olacak ipuçlarını öğrenebilirsiniz. İşte, Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

1/ 15

Kocaeli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl yapılan Yükseköğretim Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenir ve adayların en çok merak ettiği konulardan biridir. YKS tercih süreci 25 Temmuz itibariyle başladı. Adaylar üniversite tercihlerini 2 Ağustos’a kadar yapacak. İşte Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2024 başarı sıralaması.

2/ 15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları

3/ 15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Başarı sıralaması

4/ 15

Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları

5/ 15

Bilgisayar Mühendisliği Başarı sıralaması

6/ 15

Çevre Mühendisliği taban puanaları

7/ 15

Çevre Mühendisliği başarı sıralaması

8/ 15

Diş Hekimliği Fakültesi taban puanaları

9/ 15

Diş Hekimliği Fakültesi başarı sıralaması

10/ 15

Ebelik taban puanları

11/ 15

Ebelik başarı sıralaması

12/ 15

Elektrik Mühendisliği taban puanları

13/ 15

Elektrik Mühendisliği başarı sıralaması

Kocaeli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYIN

14/ 15

Kocaeli Üniversitesi’nda hangi bölümler var?

Mühendislik Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Tıp Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İletişim Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Turizm Fakültesi

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

15/ 15


Kocaeli Üniversitesi Tercih Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?

İlgi ve Yetenekler: Hangi alana daha yatkın olduğunuzu belirleyin.

Gelecek Planları: Bölümün size hangi kariyer fırsatları sunacağını araştırın.

Kampüs Hayatı: Kocaeli Üniversitesi kampüs hayatı, sosyal olanakları ve öğrenci kulüpleri hakkında bilgi edinin.

Şehir Yaşamı: Kocaeli şehrinin yaşam koşulları, ulaşım imkanları ve kültürel aktiviteleri hakkında bilgi al.


#Kocaeli Üniversitesi
#Kocaeli Üniversitesi taban puanları
#Kocaeli Üniversitesi başarı sırası
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Clement Lenglet: Fransız Futbolunun Güçlü Kalkanı