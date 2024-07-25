Kocaeli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl yapılan Yükseköğretim Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenir ve adayların en çok merak ettiği konulardan biridir. YKS tercih süreci 25 Temmuz itibariyle başladı. Adaylar üniversite tercihlerini 2 Ağustos’a kadar yapacak. İşte Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2024 başarı sıralaması.