Kocaeli Üniversitesi taban puanları YKS tercih işlemleri için araştırmalara başlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli Üniversitesi de bir çok adayın tercih listesinde yer almakta. Bu haberimizde, Kocaeli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında güncel bilgileri bulabilir, tercih sürecinde size yardımcı olacak ipuçlarını öğrenebilirsiniz. İşte, Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Kocaeli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl yapılan Yükseköğretim Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenir ve adayların en çok merak ettiği konulardan biridir. YKS tercih süreci 25 Temmuz itibariyle başladı. Adaylar üniversite tercihlerini 2 Ağustos’a kadar yapacak. İşte Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2024 başarı sıralaması.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Başarı sıralaması
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
Bilgisayar Mühendisliği Başarı sıralaması
Çevre Mühendisliği taban puanaları
Çevre Mühendisliği başarı sıralaması
Diş Hekimliği Fakültesi taban puanaları
Diş Hekimliği Fakültesi başarı sıralaması
Ebelik taban puanları
Ebelik başarı sıralaması
Elektrik Mühendisliği taban puanları
Elektrik Mühendisliği başarı sıralaması
Kocaeli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli Üniversitesi’nda hangi bölümler var?
Mühendislik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İletişim Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Turizm Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tercih Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?
İlgi ve Yetenekler: Hangi alana daha yatkın olduğunuzu belirleyin.
Gelecek Planları: Bölümün size hangi kariyer fırsatları sunacağını araştırın.
Kampüs Hayatı: Kocaeli Üniversitesi kampüs hayatı, sosyal olanakları ve öğrenci kulüpleri hakkında bilgi edinin.
Şehir Yaşamı: Kocaeli şehrinin yaşam koşulları, ulaşım imkanları ve kültürel aktiviteleri hakkında bilgi al.