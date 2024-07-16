YÖK Atlas Tercih Robotu ile Üniversite Tercihlerinizi Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yeteneklerinizi ve İlgi Alanlarınızı Göz Önünde Bulundurun: Üniversite tercihlerinizi yaparken öncelikle kendi yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Hangi konularda yetenekli olduğunuzu ve hangi alanlarda daha fazla bilgi sahibi olmak istediğinizi düşünün.

Puanınızı Göz Önünde Bulundurun: Üniversite tercihlerinizi yaparken puanınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını inceleyin ve puanınızın o bölümlere girip girmeyeceği konusunda bilgi edinin.