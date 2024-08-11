25 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan YÖKDİL/2 sınavı, bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki YÖKDİL sınav kaç dakika, kaç soru? YÖKDİL sınavında başarılı olmak için kaç net yapılmalıdır? İşte detaylar.
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar belli oldu. Hafta sonu 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirecek. Peki YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
YÖKDİL/2 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
YÖKDİL/2 11 Ağustos 2024 saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'a kadar sınav binasında olması gerekiyor.
YÖKDİL KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
YÖKDİL/2 180 dakika sürüyor. Toplamda 80 soru sorulacak. YÖKDİL sınavı 13.15'te sona erecek.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Nedir?
YÖKDİL sınavı dinleme, okuma, gramer ve yazma olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Doğru cevabı seçmek, bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu söylemek ve eksik kelimeleri tamamlamak gibi farklı türdeki sorularla İngilizce’yi ne kadar iyi bildiğinizi test eder. Sınavın tamamlanması 180 dakika sürer.
YÖKDİL Yılda Kaç Kez Yapılacak?
YÖKDİL sınavı Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınava girmek isteyenler sınav tarihleri açıklanmadan önce belirli zamanlarda başvuru yapabilirler.
YÖKDİL Kaç Sorudur?
YÖKDİL sınavı 80 sorudan oluşmaktadır. Dört bölümden oluşur: Dinleme, Okuma, Dilbilgisi ve Yazma. Dinleme bölümünde 20 soru bulunmaktadır. Okuma bölümünde 30 soru bulunmaktadır. Gramer bölümünde 20 soru bulunmaktadır. Yazma bölümünde ise 10 soru bulunmaktadır. Her soru 1 puan değerinde olup sınavın tamamı 80 puan üzerindendir.
YÖKDİL Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
YÖKDİL sınav sonuçları, sınava girdikten sonra 5 yıla kadar üniversite veya programlara başvuruda bulunmak için kullanılabilir.
YÖKDİL’e Kimler Girebilir?
YÖKDİL sınavı Türkiye’de üniversiteye gitmek, yüksek lisans yapmak veya doktor olmak isteyen öğrencilere yöneliktir. Aynı zamanda hükümet için çalışan insanlar için de geçerlidir. Eğer üniversitedeyseniz, okulunuz izin veriyorsa sınava girebilirsiniz. Yüksek lisans yapmak veya doktor olmak istiyorsanız başvurduğunuz programın şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor.
YÖKDİL Soru Dağılımı Nedir?
YÖKDİL sınavında Dinleme, Okuma, Dilbilgisi ve Yazma olmak üzere dört bölüme ayrılmış toplam 80 soru bulunmaktadır. Dinleme bölümünde 20, Okuma bölümünde 30, Dil Bilgisinde 20 ve Yazma bölümünde 10 soru bulunmaktadır. Her soru 1 puan değerinde olduğundan sınav 80 puan üzerinden puanlanmaktadır.
YÖKDİL Hangi Alanlarda Yapılmaktadır?
YÖKDİL, fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında yapılmaktadır.
YÖKDİL Yabancı Dil Konuları Nedir?
YÖKDİL konuları arasında, If clause, Tense, Modal, Aktif-Pasif, Noun Clause, Relative Clause, Clause Yapılar ve Bağlaçlar, İngilizce – Türkçe, Türkçe – İngilizce, Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle, Paragraf Tamamlama, Paragraf, Prepositions, Close Test ve Cümle Tamamlama bulunmaktadır.
YÖKDİL Puanı Nasıl Hesaplanır?
YÖKDİL Sınavında her soru bir puan etmektedir.
YÖKDİL Hangi Yabancı Dil Sınavıyla Denktir?
YÖKDİL Sınavı, YDS ile denk kabul edilir.
YÖKDİL Kazanmak İçin Kaç Net Yapılmalıdır?
YÖKDİL sınavında başarılı olmak için en az 50 puan yani en az 40 doğru cevap almanız gerekmektedir.