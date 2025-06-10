Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM kapsamında 21-22 Haziran'da düzenlenecek olan YKS sınavı öncesinde adayların sınav giriş belgeleri için heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2025 YKS sınavına katılacak yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin sınava gireceği okulların, sınıf ve sıra numaralarının yer alacağı giriş belgeleri hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sınav giriş belgelerinin bugünlerde açıklanacağı tahmin ediliyor. İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav ile ilgili bilgiler.
YKS sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversite adayları YKS sınav giriş belgelerinin açıklanmasını beklerken, sınav ile ilgili son hazırlıklarını da yapıyor. Üç oturumda düzenlenecek olan 2025 yılı YKS sınavı için giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık on gün önce yayımlanması bekleniyor. Buna göre sınav yerleri her an açıklanabilir. İşte YKS sınavları ve giriş belgelerine dair son gelişmeler.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2025 yılı YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınava katılacak olan öğrencilerin giriş belgelerinin ise, başvuru kılavuzunda da yer alan bilgiler doğrultusunda sınav tarihinden yaklaşık on gün önce belli olacak. Buna göre, YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından her an duyurulabilir. Sınav giriş belgeleri açıklandığında sayfamızda yer alacak.
2025 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
SINAV NASIL UYGULANACAKTIR?
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat
önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.
Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2025 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "(ÖSYM TARAFINDAN 2025 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TYT, AYT VE YDT SINAVLARINA ESAS) ORTAK DERSLERE AİT KAZANIM VE AÇIKLAMALAR", Millî Eğitim Bakanlığının https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_01/27165106_yks_2025.pdf internet adresinden yayımlanmıştır.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2025-AYT ve/veya 2025-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.