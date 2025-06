Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav belgesi sorgulama ekranı

YKS sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversite adayları YKS sınav giriş belgelerinin açıklanmasını beklerken, sınav ile ilgili son hazırlıklarını da yapıyor. Üç oturumda düzenlenecek olan 2025 yılı YKS sınavı için giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık on gün önce yayımlanması bekleniyor. Buna göre sınav yerleri her an açıklanabilir. İşte YKS sınavları ve giriş belgelerine dair son gelişmeler.