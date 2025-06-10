Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav belgesi sorgulama ekranı

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.





YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2025 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "(ÖSYM TARAFINDAN 2025 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TYT, AYT VE YDT SINAVLARINA ESAS) ORTAK DERSLERE AİT KAZANIM VE AÇIKLAMALAR", Millî Eğitim Bakanlığının https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_01/27165106_yks_2025.pdf internet adresinden yayımlanmıştır.





SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2025-AYT ve/veya 2025-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.