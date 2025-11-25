YÜZDE 19,78 ZAM FORMÜLÜ AÇIKLANDI! Memur ve Memur Emeklisi Maaşları Ocak 2026’da Nasıl Değişecek?

Memur ve memur emeklileri için ocak ayı kritik döneme girildi. Toplu sözleşmeden doğan yüzde 11 zam, yıl sonu enflasyon rakamlarıyla daha da yükselecek. Ayrıca taban aylıklara bin TL’lik ek düzenlemenin yapılması planlanıyor. Böylece maaşlarda önemli bir iyileştirme bekleniyor.

1 /8 Memurlar ve memur emeklileri için ocak ayı zam takvimi yaklaşırken yeni düzenlemelerin ayrıntıları konuşulmaya başlandı. Toplu sözleşmeyle verilen yüzde 11 zam, enflasyon farkı ve taban aylıklara yapılacak bin liralık katkıyla maaşlarda belirgin bir artış bekleniyor.

2 /8 MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 19,78 ZAM HESABI: MAAŞLAR YÜKSELİYOR Merkez Bankası’nın yıl sonu Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomistlerin yıllık enflasyon beklentisini yüzde 32,2 olarak ortaya koydu. Bu tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin ocak zammı, enflasyon farkı dâhil yüzde 19,78 seviyesine ulaşacak. Zamma ek olarak bin liralık taban aylık artışı da uygulanacak.

3 /8 Bu hesaplamayla en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 492 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 672 liradan 28 bin 156 liraya çıkacak.

4 /8 AİLE YARDIMI VE ÇOCUK PARASINDA ARTIŞ YOLDA Maaşlardaki artış, ek ödemeleri de doğrudan etkileyecek. Eşi çalışmayan memura ödenen aile yardımı, yüzde 19,78’lik artışla 2 bin 660 liradan 3 bin 186 liraya yükselecek. Çocuk yardımları ise şöyle güncellenecek: 0-6 yaş için: 585,11 TL → 700,84 TL 6 yaş üstü için: 292,55 TL → 350,42 TL

5 /8 Böylece eşi çalışmayan ve 0-6 yaş aralığında iki çocuğu bulunan bir memurun aile yardımı, toplam 3 bin 830 liradan 4 bin 588 liraya çıkacak. Toplu sözleşme ikramiyesi de memur maaş katsayısındaki artışla güncellenecek. Şu anda 827,33 lira olan ödeme, zammın aynı gerçekleşmesi halinde 990,98 liraya yükselecek.

6 /8 MEMUR EMEKLİLERİNE ÜÇLÜ ARTIŞ Memur maaşlarına yapılacak artış, memur emeklilerinin kök aylıklarını da yukarı çekecek. Zamlı maaş üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 ek ödeme de paralel şekilde yükselecek.

7 /8 MESLEKLERE GÖRE MAAŞLAR (ESKİ – YENİ)

Şube Müdürü (1/4) Eski: 76.659 TL Yeni: 92.822,15 TL

Memur – Lisans (9/1) Eski: 52.617 TL Yeni: 64.024,64 TL

Uzman Öğretmen (1/4) Eski: 67.766 TL Yeni: 82.170,11 TL

Öğretmen (1/4) Eski: 61.146 TL Yeni: 74.240,68 TL

Başkomiser (3/1) Eski: 74.490 TL Yeni: 90.224,12 TL

Polis Memuru (8/1) Eski: 68.084 TL Yeni: 82.551,02 TL

Uzman Doktor (1/4) Eski: 126.119 TL Yeni: 152.065,34 TL

Hemşire (5/1) Eski: 61.759 TL Yeni: 74.974,93 TL

Mühendis (1/4) Eski: 78.200 TL Yeni: 94.667,96 TL

Teknisyen (11/1) Eski: 54.547 TL Yeni: 66.336,40 TL

Profesör (1/4) Eski: 111.348 TL Yeni: 134.372,63 TL

Araştırma Görevlisi (7/1) Eski: 73.792 TL Yeni: 89.388,06 TL

Vaiz (1/4) Eski: 63.916 TL Yeni: 77.558,58 TL

Avukat (1/4) Eski: 73.515 TL Yeni: 89.056,27 TL