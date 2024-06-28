Lise yüzdelik dilim hesaplama, 2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Lise yüzdelik dilimi tercihlerde büyük role sahip olacak. Öğrenciler için tercih döneminde aldıkları sınav sonuçları kadar yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları da oldukça önemli. LGS tercihleri yüzdelik dilimler baz alınarak yapılıyor. Yüzdelik dilimler ise genel ve il olmak üzere iki şekilde uygulanıyor. LGS sonuçları ile yüzdelik dilimleri nasıl oluştu? LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? Yüzdelik dilim nedir? Genel ve il il yüzdelik dilim hesaplama örneği haberimizde.
Liseler Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı ve öğrenciler kılavuza göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Lise taban puanları kadar tercih sürecinde önemli faktörlerden biri de genel ve il yüzdelik dilimi ve başarı sıralamalarıdır. Yüzdelik dilim tercih yaparken LGS puanının üstüne eklendiğinden önemi büyüktir. Peki, yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?
2024 LGS GENEL YÜZDELİK DİLİM Mİ, İL YÜZDELİK DİLİM Mİ?
LGS'de, tercih edilecek olan ildeki okul için yüzdelik dilimi karşılaştırması yapmak önemlidir.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde veya bulunduğu ilde yer aldığı sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Taban puanları her sene değişiklik gösterdiğinden tercih yaparken yüzdelik dilimi öne çıkıyor.
LGS YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?
Yüzdelik dilim; sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir. İl geneli için yüzdelik dilim, bir öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren diğer öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle elde edilirken, ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilimde ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesaba katılarak belirlenir.
LGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.
Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.
LİSE YÜZDELİK DİLİMLER, TABAN TAVAN PUANLARI SORGULAMA
Henüz 2024 yılı için taban puanları, yüzdelik dilimler açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
LGS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek.
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LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?
Sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre e il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
LGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de 28 Haziran itibariyle başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek. Tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresinden veya ortaokul müdürlüklerinden gerçekleştirilebiliyor.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.
Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.