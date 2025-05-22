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Yüzölçümüne göre Türkiye’nin en büyük 10 ili: En büyük ve en küçük şehirler hangileri?

Yüzölçümüne göre Türkiye’nin en büyük 10 ili: En büyük ve en küçük şehirler hangileri?

15:5922/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye'nin 81 şehri yalnızca nüfus değil, yüzölçümü açısından da büyük farklılıklar gösteriyor. Hangi şehir daha geniş, hangisi daha küçük? İşte yüzölçümüne göre illerin sıralaması...

Türkiye 81 ilden oluşuyor ve bu şehirler yalnızca nüfus değil, yüzölçümü açısından da büyük farklılıklar gösteriyor. Özellikle coğrafya, ekonomi ve yerleşim planlaması açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye’nin en büyük ili hangisi? En küçük şehir neresi? İşte yüzölçümüne göre en büyük ve en küçük iller sıralaması...


YÜZÖLÇÜMÜNE GÖRE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞEHRİ HANGİSİ?

Konya: 38.873 km²

Türkiye’nin yüzölçümü en büyük ili olan Konya, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor. Geniş tarım arazileri, verimli ovaları ve yüzlerce yıllık tarihiyle bilinen şehir, Türkiye topraklarının yaklaşık %5’ine yakınını kaplıyor. Konya, yüzölçümü bakımından bazı ülkelerden bile daha büyük.




TÜRKİYE’NİN EN KÜÇÜK ŞEHRİ HANGİSİ?

Yalova: 798 km²

Marmara Bölgesi’nde yer alan Yalova, Türkiye’nin yüzölçümü en küçük ili olarak öne çıkıyor. Küçük olmasına rağmen turizm, doğa ve termal kaynaklarıyla dikkat çeken Yalova, özellikle İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.




YÜZÖLÇÜMÜNE GÖRE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 10 İLİ (KM² OLARAK)

10. Balıkesir – 12.496 km²


9. Mersin – 15.853 km²

8. Kayseri – 16.917 km²

7. Van – 21.334 km²

6. Şanlıurfa – 18.584 km²

5. Antalya – 20.177 km²

4. Erzurum – 25.066 km²

3. Ankara – 25.632 km²

2. Sivas – 28.619 km²

1. Konya – 40.813 km² ile Türkiye'nin yüzölçümü en büyük olan şehri.


YÜZÖLÇÜMÜNE GÖRE TÜRKİYE’NİN EN KÜÇÜK 5 İLİ

5.  Osmaniye -  3.320 km²




4. Düzce – 2.492 km²


3. Bartın – 2.330 km²

2. Kilis – 1.412 km²

1. Yalova – 798 km² ile Türkiye'nin yüzölçümü olarak en küçük şehridir.

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