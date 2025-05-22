Yüzölçümüne göre Türkiye’nin en büyük 10 ili: En büyük ve en küçük şehirler hangileri?

Türkiye 81 ilden oluşuyor ve bu şehirler yalnızca nüfus değil, yüzölçümü açısından da büyük farklılıklar gösteriyor. Özellikle coğrafya, ekonomi ve yerleşim planlaması açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye’nin en büyük ili hangisi? En küçük şehir neresi? İşte yüzölçümüne göre en büyük ve en küçük iller sıralaması...