ZİRVEDE SARIMSAK DA YOK SOĞAN DA! En sağlıklı 50 besin belli oldu: A'dan Z'ye besin listesi...

Balık ve deniz ürünleri

Balıklar ve diğer deniz ürünleri sağlığımız açısından çok besleyicidir. Çoğu insanda eksik olduğu bilinen omega-3 yağ asiti ve iyot açısından zengindirler. Araştırmalar, özellikle balık olmak üzere deniz ürünü yiyen kişilerin, daha uzun yaşama eğiliminde olduklarını ve kalp hastalığı, bunama, depresyon gibi birçok hastalık riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Peki, en sağlıklı balık ve deniz ürünleri nelerdir?