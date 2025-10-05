Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
1. Lig'e damga vuran maç: Son dakikaları nefes kesti | ÖZET

1. Lig'e damga vuran maç: Son dakikaları nefes kesti | ÖZET

15:485/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Sarıyer evinde Sakaryaspor’u konuk etti. Bol pozisyonlu maçın son dakikaları nefes kesti. Maç Sakaryaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarıyer - Sakaryaspor maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Sarıyer ve Sakaryaspor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi Sarıyer’in 2 penaltı kaçırdığı maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla Sakaryaspor oldu.


Goller dakika 60’ Eren Erdoğan, 78’ Julien Anziani, 90+1’ Umechi Akuazaoku’den geldi.


Adrien Regattin 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 90+3’de ise Khouma Babacar’ın kaçırdığı penaltı geri dönen topta gol oldu. 

Hakem kural ihlali nedeniyle golü iptal etti.


Sakaryaspor bu sonuçla puanını 11’e çıkararak 13. sırada yer aldı. Sarıyer ise 4 puanla 18. sırada yer aldı.


SARIYER - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ

Sarıyer - Sakaryaspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Sarıyer
#Sakaryaspor
#1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?