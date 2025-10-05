1. Lig'e damga vuran maç: Son dakikaları nefes kesti | ÖZET

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Sarıyer evinde Sakaryaspor’u konuk etti. Bol pozisyonlu maçın son dakikaları nefes kesti. Maç Sakaryaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarıyer - Sakaryaspor maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Trendyol 1. Lig 9. haftasında Sarıyer ve Sakaryaspor kozlarını paylaştı.

2 /7 Ev sahibi Sarıyer’in 2 penaltı kaçırdığı maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla Sakaryaspor oldu.



3 /7 Goller dakika 60’ Eren Erdoğan, 78’ Julien Anziani, 90+1’ Umechi Akuazaoku’den geldi.



4 /7 Adrien Regattin 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 90+3’de ise Khouma Babacar’ın kaçırdığı penaltı geri dönen topta gol oldu.

5 /7 Hakem kural ihlali nedeniyle golü iptal etti.



6 /7 Sakaryaspor bu sonuçla puanını 11’e çıkararak 13. sırada yer aldı. Sarıyer ise 4 puanla 18. sırada yer aldı.

