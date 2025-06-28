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10 yıllık Galatasaraylı kulüpsüz kaldı: Bir zamanlar Terim'in gözbebeğiydi

10 yıllık Galatasaraylı kulüpsüz kaldı: Bir zamanlar Terim'in gözbebeğiydi

16:4528/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray altyapısından yetişen, 10 yıl süre boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten başarılı orta saha oyuncusu kulüpsüz kaldı.

2009-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen başarılı futbolcu, kulüpsüz kaldı.

Son olarak Amed forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yapılan duyuruda, "Verdiği emeklerden dolayı Doğan Can Davas'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

2024-25 sezonunda 19, 1. Lig karşılaşmasında çıkan Doğan Can skor katkısı veremedi.

Doğan Can Davas, o dönem Fatih Terim'in altyapıdan beğendiği futbolcuların başında geliyordu.

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