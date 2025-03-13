12 milyonluk teklif reddedilmişti: Göztepe’de sürpriz ayrılık kapıda!

Göztepe’de bu sezon attığı gollerle ve gösterdiği performans ile dev kulüplerin radarına giren golcü futbolcu Romulo sezon sonu ayrılık kararı aldı. 2027-28 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşmesi bulunan yıldızın adı Süper Lig devleriyle de anılmıştı. İzmir temsilcisinde Romulo krizi yaşanıyor.

1 /6 Göztepe, geçen sezonun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Romulo'nun 2.5 milyon euroluk opsiyonunu kullanmış ve Brezilyalı forvetle 2027-28 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.

2 /6 Performansı ve skor katkısıyla dikkat çeken Romulo'nun adı Süper Lig devleriyle de anılmıştı.

3 /6 Öte yandan Sözcü'nün haberine göre Göztepe'de Romulo krizi yaşanıyor.



4 /6 Haberde Feyenoord'un ara transfer döneminde Romulo için 12 milyon euroluk teklif sunduğu ancak Göztepe'nin bu rakamı reddettiği belirtildi.



5 /6 Yaşananlar sonrası Romulo'nun durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. Brezilyalı forvetin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği vurgulandı.

