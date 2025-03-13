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12 milyonluk teklif reddedilmişti: Göztepe’de sürpriz ayrılık kapıda!

12 milyonluk teklif reddedilmişti: Göztepe’de sürpriz ayrılık kapıda!

11:2313/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Göztepe’de bu sezon attığı gollerle ve gösterdiği performans ile dev kulüplerin radarına giren golcü futbolcu Romulo sezon sonu ayrılık kararı aldı. 2027-28 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşmesi bulunan yıldızın adı Süper Lig devleriyle de anılmıştı. İzmir temsilcisinde Romulo krizi yaşanıyor.

Göztepe, geçen sezonun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Romulo'nun 2.5 milyon euroluk opsiyonunu kullanmış ve Brezilyalı forvetle 2027-28 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.

Performansı ve skor katkısıyla dikkat çeken Romulo'nun adı Süper Lig devleriyle de anılmıştı.

Öte yandan Sözcü'nün haberine göre Göztepe'de Romulo krizi yaşanıyor.


Haberde Feyenoord'un ara transfer döneminde Romulo için 12 milyon euroluk teklif sunduğu ancak Göztepe'nin bu rakamı reddettiği belirtildi.


Yaşananlar sonrası Romulo'nun durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. Brezilyalı forvetin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği vurgulandı.


Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan Romulo, 9 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.


#Göztepe
#Süper Lig
#Romulo

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