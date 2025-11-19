1998'den sonra ilk: 28 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldılar

İskoçya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nun son karşılaşmasında Danimarka’yı 4-2 mağlup ederek hem liderliği hem de turnuvaya doğrudan katılım hakkını aldı. Glasgow’daki mücadelede son dakikalarda gelen iki gol, İskoçya’yı 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’na taşıdı.

1 /5 İskoçya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Glasgow’da ağırladığı Danimarka karşısında 4-2 kazanarak grubunu zirvede bitirdi ve 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası bileti aldı.

2 /5 Mücadelenin henüz 3. dakikasında Scott McTominay’in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca oyunun temposunu kontrol etti ve devreye 1-0 üstün girdi.

3 /5 Karşılaşmanın ikinci yarısında Danimarka daha etkili başladı. 57. dakikada Rasmus Hojlund’un penaltı golü skoru 1-1’e getirdi. Ancak dört dakika sonra Rasmus Kristensen’in ikinci sarı kartını görerek oyundan atılması, konuk ekibi 10 kişi bıraktı ve İskoçya’ya yeniden üstünlük kurma fırsatı verdi.

4 /5 İskoçya, 78. dakikada Lawrence Shankland ile bir kez daha öne geçti. Danimarka 81. dakikada Patrick Dorgu’nun golüyle durumu 2-2 yapsa da eksik kadro ile oyunun kontrolünü sürdüremedi. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Kieran Tierney (90+3) ve Kenny McLean’in (90+8) golleriyle farkı açarak karşılaşmayı 4-2 tamamladı.