1998'den sonra ilk: 28 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldılar

İskoçya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nun son karşılaşmasında Danimarka’yı 4-2 mağlup ederek hem liderliği hem de turnuvaya doğrudan katılım hakkını aldı. Glasgow’daki mücadelede son dakikalarda gelen iki gol, İskoçya’yı 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’na taşıdı.
Mücadelenin henüz 3. dakikasında Scott McTominay’in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca oyunun temposunu kontrol etti ve devreye 1-0 üstün girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Danimarka daha etkili başladı. 57. dakikada Rasmus Hojlund’un penaltı golü skoru 1-1’e getirdi. Ancak dört dakika sonra Rasmus Kristensen’in ikinci sarı kartını görerek oyundan atılması, konuk ekibi 10 kişi bıraktı ve İskoçya’ya yeniden üstünlük kurma fırsatı verdi.
İskoçya, 78. dakikada Lawrence Shankland ile bir kez daha öne geçti. Danimarka 81. dakikada Patrick Dorgu’nun golüyle durumu 2-2 yapsa da eksik kadro ile oyunun kontrolünü sürdüremedi. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Kieran Tierney (90+3) ve Kenny McLean’in (90+8) golleriyle farkı açarak karşılaşmayı 4-2 tamamladı.
Bu galibiyet sonrası İskoçya, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 13 puanla grubu lider tamamladı ve 1998 Dünya Kupası’ndan sonraki ilk büyük turnuva vizini aldı. Danimarka ise turnuvaya katılabilmek için Mart 2026’da iki aşamalı play-off oynayacak.