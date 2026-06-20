2026 Dünya Kupası’ndan elenen iki takım: Haiti ve Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının ikinci maçları tamamlanırken, turnuvanın en acı ve en şoke edici son dakika gelişmesi sabaha karşı resmileşti. Büyük umutlarla ve tarih yazma parolasıyla Amerika kıtasına ayak basan A Milli Futbol Takımımız, üst üste gelen iki şanssız yenilginin ardından son grup maçları öncesinde matematiksel olarak turnuvaya veda etti. Değişen format ve "en iyi üçüncülük" hesaplarının bile kurtaramadığı Ay-Yıldızlılar, Karayip temsilcisi Haiti ile birlikte Dünya Kupası'ndan elenen ilk iki takımdan biri oldu.

1 /5 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ederken, turnuvaya veda eden ilk takımlar da netleşmeye başladı.

2 /5 Oynanan maçların ardından iki ülke, son grup karşılaşmaları öncesinde matematiksel olarak üst tur şansını kaybederek Dünya Kupası’na erken veda etti.



3 /5 Türkiye Millî Futbol Takımı, D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olmuş, ikinci karşılaşmada ise 10 kişi kalan Paraguay karşısında sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından son 32 turuna yükselme şansını kaybederek turnuvadan elenen ikinci takım oldu.



4 /5 Bir diğer veda eden takım ise Haiti Millî Futbol Takımı oldu. Grup aşamasında istediği sonuçları alamayan Karayip temsilcisi, son maçlar öncesinde matematiksel olarak elenmesi kesinleşen birinci ülke olarak kayıtlara geçti.

