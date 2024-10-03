37 yaşındaki Messi kupaya doymuyor: Koleksiyona bir yenisini ekledi

MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi kupa koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Deplasmanda Columbus Crew'i 3-2 mağlup Inter Miami Supporters' Shield kupasını kazandı. Detaylar haberimizde.
MLS takımlarından Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Supporters' Shield kupasını kazanarak kariyerindeki 46. kupasını kazandı.
Deplasmanda Columbus Crew'i 3-2 mağlup Inter Miami, normal sezonu ilk sırada tamamlamayı garantileyerek Supporters' Shield kupasını kazandı.
Messi ile kulüp tarihinde bir ilki başaran Inter Miami, ligde kalan iki maçı da kazanması halinde New England Reveolution'a ait 73 puanlık normal sezon puan rekorunu kıracak.
2020'de MLS'e adım atan Inter Miami, kulüp tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.
Takımın yıldız ismi Lionel Messi ise kariyerinin 46. kupasını elde etti.
Bu sezon Inter Miami formasıyla Arjantinli yıldız 16 maçta 15 gol ve 10 asist kaydetti.