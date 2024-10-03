logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
37 yaşındaki Messi kupaya doymuyor: Koleksiyona bir yenisini ekledi

37 yaşındaki Messi kupaya doymuyor: Koleksiyona bir yenisini ekledi

15:053/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi kupa koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Deplasmanda Columbus Crew'i 3-2 mağlup Inter Miami Supporters' Shield kupasını kazandı. Detaylar haberimizde.

MLS takımlarından Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Supporters' Shield kupasını kazanarak kariyerindeki 46. kupasını kazandı.


Deplasmanda Columbus Crew'i 3-2 mağlup Inter Miami, normal sezonu ilk sırada tamamlamayı garantileyerek Supporters' Shield kupasını kazandı.


Messi ile kulüp tarihinde bir ilki başaran Inter Miami, ligde kalan iki maçı da kazanması halinde New England Reveolution'a ait 73 puanlık normal sezon puan rekorunu kıracak.


2020'de MLS'e adım atan Inter Miami, kulüp tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

Takımın yıldız ismi Lionel Messi ise kariyerinin 46. kupasını elde etti.


Bu sezon Inter Miami formasıyla Arjantinli yıldız 16 maçta 15 gol ve 10 asist kaydetti.


#Inter Miami
#Lionel Messi
#MLS

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...