80 milyon Euroluk yıldızın eski halinden eser yok: Kas kaybı dikkatlerden kaçmadı

Dünya devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız isim, milli takımında yaşadığı çapraz bağı sakatlığının ardından 6 ay sonra sahalara geri döndü. Antrenman görüntüleri paylaşılan başarılı ismin bacaklarındaki kas kaybı dikkat çekti.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Kanadalı sol bek oyuncusu Alphonso Davies, Mart 2025 ayında yaşadığı sakatlığın ardından yeşil sahalara geri döndü.
Milli takımda ABD ile oynanan maçta çapraz bağı kopan Davies ameliyat olmuş, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki yıldız isim saha çalışmalarını tamamladıktan sonra aralık ayında takıma geri döndü. İdmanlara başlayan Alphonso Davies'in bacaklarındaki kas kaybı dikkatlerden kaçmadı. Antrenman fotoğrafı paylaşılan Kanadalı yıldızın ciddi kilo kaybettiği görüntülendi.
Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı oynayan maç ile formasına kavuşan Davies, aralık ayında oynanan son üç mücadele de forma giydi. 2018-19 sezonunda MLS ekibi Vancouver'den 14 milyon Euro bedelle Alman devine transfer olan Kanadalı, 4 Şubat 2025 tarihinde beş yıllık sözleşmeyi yeniledikten sonra sakatlık yaşadı. Güncel piyasa değeri 80 milyon Eurodan 50'ye düşen Davies'in sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.