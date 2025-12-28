80 milyon Euroluk yıldızın eski halinden eser yok: Kas kaybı dikkatlerden kaçmadı

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı oynayan maç ile formasına kavuşan Davies, aralık ayında oynanan son üç mücadele de forma giydi. 2018-19 sezonunda MLS ekibi Vancouver'den 14 milyon Euro bedelle Alman devine transfer olan Kanadalı, 4 Şubat 2025 tarihinde beş yıllık sözleşmeyi yeniledikten sonra sakatlık yaşadı. Güncel piyasa değeri 80 milyon Eurodan 50'ye düşen Davies'in sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.