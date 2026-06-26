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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki gizemli gol müziği ortaya çıktı

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki gizemli gol müziği ortaya çıktı

09:1026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya unutulmaz bir veda eden A Milli Futbol Takımımızda, skordan ziyade merak edilen bir gizem de bu maçta çözüldü. Turnuvanın ilk iki maçında gol atma başarısı gösteremeyen Ay-Yıldızlılar, ABD karşısında adeta patlama yapınca Türkiye'nin turnuva için seçtiği resmi gol müziği de ilk kez dünya sahnesinde duyulmuş oldu.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. 

A MİLLİ TAKIM'IN GOL MÜZİĞİ

 

Organizasyondaki ilk gollerini bu maçta atan A Milli Takım'ın gol müziği de ilk kez duyuldu.


MİLLİLERİN GOL MÜZİĞİ TARKAN'DAN

 

A Milli Takım'ın Los Angeles Stadı'ndaki gollerinin ardından Tarkan'ın "Bir oluruz yolunda" şarkısının çaldığı duyuldu.


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