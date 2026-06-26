A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki gizemli gol müziği ortaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya unutulmaz bir veda eden A Milli Futbol Takımımızda, skordan ziyade merak edilen bir gizem de bu maçta çözüldü. Turnuvanın ilk iki maçında gol atma başarısı gösteremeyen Ay-Yıldızlılar, ABD karşısında adeta patlama yapınca Türkiye'nin turnuva için seçtiği resmi gol müziği de ilk kez dünya sahnesinde duyulmuş oldu.

1 /3 Türkiye, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.

2 /3 A MİLLİ TAKIM'IN GOL MÜZİĞİ Organizasyondaki ilk gollerini bu maçta atan A Milli Takım'ın gol müziği de ilk kez duyuldu.

