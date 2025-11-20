Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tarihi kura çekimi bugün: A Milli Takım’ın play-off yarı final ve finaldeki rakibi kim olacak?

Tarihi kura çekimi bugün: A Milli Takım’ın play-off yarı final ve finaldeki rakibi kim olacak?

07:4920/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off aşamasına kalan A Milli Futbol Takımı'nın kaderi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Zürih kentinde TSİ 15.00'te başlayacak kura çekiminde Türkiye, 1. Torba'da yer almasının avantajıyla yarı final maçını kendi sahasında oynayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, Ay-Yıldızlılar'ın Dünya Kupası vizesi alabilmesi için önce yarı finali, ardından finali geçmesi gerekiyor. Peki, A Milli Takım’ın play-off yarı final ve finaldeki rakibi kim olacak? İşte muhtemel rakiplerimiz…

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunu ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.


Bulgaristan galibiyetiyle play-off'larda ilk torbada yer almayı garantileyen ay-yıldızlılar seri başı olma avantajıyla ilk maçını evinde oynayacak.


2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi bugün saat 15:00'te Zürih'te gerçekleştirilecek. Kura çekiminin EXXEN ekranından yayınlanması bekleniyor.


PLAY-OFF YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?


Her grupta takımlar 26 Mart 2026'da yarı final ve 31 Mart 2026'da final oynayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak yarı final maçları sonrasında finalistler belirlenecek. Yine final müsabakası da tek maç olacak. Kazanan Dünya Kupası biletini cebine koyacak.


YARI FİNAL EVİMİZDE


Tek maç usulüne göre oynandığı için ev sahipliğini kimin yapacağı da merak konusu. Yarı finallerde seri başı takımlar (1. ve 2. torbadaki takımları) evlerinde oynayacak. Bu durumda yarı final maçı Türkiye'de oynanacak. Final maçlarının ev sahipleri ise kura çekimi ile belirlenecek.


TÜRKİYE’NİN PLAY-OFF YARI FİNAL VE FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?


2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu'nda muhtemel rakiplerimiz:


-Yarı final:

İsveç

Romanya

Kuzey Makedonya

Kuzey İrlanda



-Final:


Polonya

Galler

Çekya

Slovakya

İrlanda

Arnavutluk

Bosna Hersek

Kosova










#A Mili Takım
#play-off
#2026 Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS sınav 2026 tarihi belli oldu mu, MEB bursluluk sınavı ne zaman?