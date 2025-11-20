YARI FİNAL EVİMİZDE





Tek maç usulüne göre oynandığı için ev sahipliğini kimin yapacağı da merak konusu. Yarı finallerde seri başı takımlar (1. ve 2. torbadaki takımları) evlerinde oynayacak. Bu durumda yarı final maçı Türkiye'de oynanacak. Final maçlarının ev sahipleri ise kura çekimi ile belirlenecek.



