2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off aşamasına kalan A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri bugün belli oldu. İsviçre'nin Zürih kentinde TSİ 15.00'te başlayan kura çekiminde Türkiye, 1. Torba'da yer almasının avantajıyla yarı final maçını kendi sahasında oynayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, Ay-Yıldızlılar'ın Dünya Kupası vizesi alabilmesi için önce yarı finali, ardından finali geçmesi gerekiyor. Peki, A Milli Takım’ın play-off yarı final ve finaldeki rakibi kim oldu? İşte sorunun cevabı.

1 /7 A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunu ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.



2 /7 Bulgaristan galibiyetiyle play-off'larda ilk torbada yer almayı garantileyen ay-yıldızlılar seri başı olma avantajıyla ilk maçını evinde oynayacak.



3 /7

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi bugün saat 15:00'te Zürih'te gerçekleştirildi. Kura çekimi TRT SPOR, EXXEN ve FIFA + ekranından naklen yayınlandı.





4 /7

PLAY-OFF YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Her grupta takımlar 26 Mart 2026'da yarı final ve 31 Mart 2026'da final oynayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak yarı final maçları sonrasında finalistler belirlenecek. Yine final müsabakası da tek maç olacak. Kazanan Dünya Kupası biletini cebine koyacak.





5 /7

YARI FİNAL EVİMİZDE

Tek maç usulüne göre oynandığı için ev sahipliğini kimin yapacağı da merak konusu. Yarı finallerde seri başı takımlar (1. ve 2. torbadaki takımları) evlerinde oynayacak. Bu durumda yarı final maçı Türkiye'de oynanacak.



6 /7

TÜRKİYE’NİN PLAY-OFF YARI FİNAL VE FİNAL RAKİPLERİ KİM?

2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu yarı final rakibimiz Romanya oldu. Finale kalmamız halinde ise Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda oynayacağız.























