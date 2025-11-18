A Milli Takım'la ilgili sürpriz olasılık! Kura çekimi için flaş detay

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na katılım için play-off oynamayı garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, turnuva biletini alabilirse kura çekimi için sürpriz bir ihtimal belirdi. İşte ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçlarını İspanya deplasmanında tamamlayacak. Turnuvaya doğrudan katılabilmesi için güçlü rakibini 7 farklı yenmesi gereken Milliler, bu zor ihtimalin gerçekleşmemesi halinde play-off oynayacak.
A Milliler, play-off turunu geçmesi durumunda Dünya Kupası'nda büyük ihtimalle 3. torbada yer alacak. NTV Spor'da yer alan habere göre Ay-Yıldızlı ekibin 2. torbada bulunma ihtimali de var.
Öncelikle belirtmek gerekir ki Dünya Kupası kura çekiminde torbalar FIFA dünya sıralamasına göre şekilleniyor. Dünya sıralamasının belirlenmesine ise hazırlık maçlarının sonuçları da etki ediyor.
Bu kapsamda Türkiye, İspanya ile berabere kalırsa A Milli Takım için iki hazırlık, bir de eleme maçının sonucu önem arz edecek. İşte o maçlar ve gerçekleşmesi gereken ihtimaller:
- Kolombiya'nın Avustralya'ya yenilmemesi
- Ekvador'un Yeni Zelanda'ya yenilmesi
- Avusturya'nın Bosna Hersek'e yenilmesi
Türkiye, İspanya'yı 7 farktan daha az bir skorla yenerse gerçekleşmesi gereken ihtimaller ise şöyle:
- Ekvador ve Avustralya'nın alacağı sonuçlara bakmamıza gerek kalmayacak
- Gana ile oynayacak Güney Kore ve Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek olan Avusturya'dan birisi bile galip gelemezse Türkiye 2. torbada yer alacak.