Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan mecburen ayrılan Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisi olumlu sonuç verdi. Başarılı savunmacının ağrılarının büyük ölçüde azaldığı ve düz koşulara başladığı öğrenildi. Peki, Abdülkerim Bardakcı Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? İşte detaylar.
Kasım ayı başında yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 30 yaşındaki oyuncu, tedavi sürecini başarıyla tamamlıyor.
Son kontrollerde ağrılarının büyük oranda geçtiği tespit edilen Abdülkerim, bireysel çalışmalarını artırdı ve düz koşulara başladı.
Abdülkerim Bardakcı sakat mı, Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?
Teknik heyetin bire bir takip ettiği milli savunmacının, 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray – Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası maçında kadroya alınması bekleniyor. Okan Buruk’un, Abdülkerim’i riske atmadan süre vermeyi planladığı öğrenildi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maça çıkan Bardakcı, savunmadaki liderliğiyle takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.