Aboubakar'ın yeni adresi netleşti! Kiralık gidiyor

Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan ve uzun süredir kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın yeni adresi netleşiyor. Kamerunlu futbolcunun da kiralık olarak ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.
Beşiktaş’ta Giovanni Van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar kiralık gitmeye razı oldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre Kamerunlu futbolcu kendisiyle ilgilenen Hatayspor’un teklifine olumlu yaklaştı.
Beşiktaş yönetimi de deprem sonrası zor günler geçiren Hatayspor’a jest olarak, kesin anlaşmanın sağlanması durumunda Aboubakar’ın 3.3 milyon Euro’luk maaşının yarısını ödemeyi kabul etti.
Kısa zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor.
Aboubakar, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Namibya'yı 1-0 yendiği maçın tek golünü attı.