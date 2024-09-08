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Spor

Aboubakar'ın yeni adresi netleşti! Kiralık gidiyor

10:12 - 8/09/2024 Pazar
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Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan ve uzun süredir kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın yeni adresi netleşiyor. Kamerunlu futbolcunun da kiralık olarak ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

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Beşiktaş’ta Giovanni Van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar kiralık gitmeye razı oldu.




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Hürriyet'te yer alan habere göre Kamerunlu futbolcu kendisiyle ilgilenen Hatayspor’un teklifine olumlu yaklaştı.




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Beşiktaş yönetimi de deprem sonrası zor günler geçiren Hatayspor’a jest olarak, kesin anlaşmanın sağlanması durumunda Aboubakar’ın 3.3 milyon Euro’luk maaşının yarısını ödemeyi kabul etti.


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Kısa zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor.

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Aboubakar, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Namibya'yı 1-0 yendiği maçın tek golünü attı.

#Vincent Aboubakar
#Beşiktaş
#Hatayspor
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