Trendyol 1. Lig'de sezona damga vuran maç: 70 dakikada tam 8 gol atıldı!

Trendyol 1. Lig'de sezona damga vuran maç: 70 dakikada tam 8 gol atıldı!

9/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Trendyol 1. Lig 13. haftasında Adana Demirspor evinde Keçiörengücü’nü konuk etti. Gol yağmurunun yaşandığı maçta kazanan 7-2’lik skorla Keçiörengücü oldu. Bu galibiyet Keçiörengücü’nü 11. sıraya yükseltti. Adana Demirspor ise 13. mağlubiyetini alarak son sırada yer aldı. Adana Demirspor - Keçiörengücü maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TFF 1. Lig 13. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.


8 golün atıldığı maçta kazanan 7-2’lik skorla Keçiörengücü oldu.


Goller dakika 5’ Odise Roshi, 12’ Mame Biram Diouf, 24’ Junior Fernandes (pen.), 46’ Oğuzcan Çalışkan, 55’ Mame Biram Diouf, 62’ ve 70’ Salih Kavrazlı (2), 72’ Hüseyin Bulut ve 89' Junior Fernandes’den geldi.


Keçiörengücü bu sonuçla puanını 17’ye yükselterek 11. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise -17 puanla 20. sırada yer aldı.


ADANA DEMİRSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ



Adana Demirspor - Keçiörengücü maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


