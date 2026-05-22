Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İsmail Kartal aldığı teklifleri açıkladı

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İsmail Kartal aldığı teklifleri açıkladı

22:3122/05/2026, Cuma
G: 22/05/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimler öncesi adı sık sık gündeme gelen teknik direktör İsmail Kartal, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken Domenico Tedesco sonrası teknik direktörün kim olacağı da merakla bekleniyor.

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal, Sporcast YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Yurt dışından iki tane teklif aldım: Avrupa ve Arap Yarımadası'ndan. Şu anda süreç devam ediyor, kesinleşen bir şey yok."

"Fenerbahçe'deki seçimle ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. İki başkan adayı da ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır. Hangisi kazanırsa kazansın Fenerbahçe'ye çok büyük hizmet edeceğini düşünüyorum."

"Ne Aziz Yıldırım'dan ne de Hakan Safi'den teklif aldım. Hakan Safi ile hayatımda hiç konuşmadım, uzaktan birbirimizi tanıyoruz. Merhabalığımız bile yok."

#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş’ın Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu