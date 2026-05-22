Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İsmail Kartal aldığı teklifleri açıkladı

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimler öncesi adı sık sık gündeme gelen teknik direktör İsmail Kartal, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken Domenico Tedesco sonrası teknik direktörün kim olacağı da merakla bekleniyor.
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal, Sporcast YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Kartal'ın açıklamaları şöyle:
"Yurt dışından iki tane teklif aldım: Avrupa ve Arap Yarımadası'ndan. Şu anda süreç devam ediyor, kesinleşen bir şey yok."
"Fenerbahçe'deki seçimle ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. İki başkan adayı da ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır. Hangisi kazanırsa kazansın Fenerbahçe'ye çok büyük hizmet edeceğini düşünüyorum."
"Ne Aziz Yıldırım'dan ne de Hakan Safi'den teklif aldım. Hakan Safi ile hayatımda hiç konuşmadım, uzaktan birbirimizi tanıyoruz. Merhabalığımız bile yok."