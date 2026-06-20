Ahmet Çakar’dan olay iddia: Milli takımdan 4 futbolcunun baş harflerini verip “adli risk” vurgusu yaptı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, A Milli Takım’ın Paraguay yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden 4 milli futbolcuyla ilgili “ağır risk” iddiasında bulundu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, A Milli Takım’la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
A Spor YouTube kanalında konuşan Çakar, isim vermeden bazı milli futbolculara dair iddialar ortaya attı.
Ahmet Çakar, "Kesin bilgiler: Bir... Baş harfi Samsun’un 'S'si ile başlayan futbolcumuz ağır, çok ağır adli risk altında. Baş harfi Ahmet’in 'A'sı ile başlayanda oldukça risk altında. Baş harfi Balıkesir’in 'B'si ile başlayan bir oyuncumuz oldukça risk altında ve baş harfi Hakkari’nin 'H'si ile başlayan futbolcumuz ağır risk altında. Dört tane biliyorum" ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar daha önce de Türkiye-Gürcistan maçına ilişkin bazı milli oyuncular hakkında bahis iddialarında bulunmuş, bu açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.