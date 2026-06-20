Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmet Çakar’dan olay iddia: Milli takımdan 4 futbolcunun baş harflerini verip “adli risk” vurgusu yaptı

Ahmet Çakar’dan olay iddia: Milli takımdan 4 futbolcunun baş harflerini verip “adli risk” vurgusu yaptı

12:1320/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, A Milli Takım’ın Paraguay yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden 4 milli futbolcuyla ilgili “ağır risk” iddiasında bulundu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, A Milli Takım’la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Spor YouTube kanalında konuşan Çakar, isim vermeden bazı milli futbolculara dair iddialar ortaya attı.

Ahmet Çakar, "Kesin bilgiler: Bir... Baş harfi Samsun’un 'S'si ile başlayan futbolcumuz ağır, çok ağır adli risk altında. Baş harfi Ahmet’in 'A'sı ile başlayanda oldukça risk altında. Baş harfi Balıkesir’in 'B'si ile başlayan bir oyuncumuz oldukça risk altında ve baş harfi Hakkari’nin 'H'si ile başlayan futbolcumuz ağır risk altında. Dört tane biliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar daha önce de Türkiye-Gürcistan maçına ilişkin bazı milli oyuncular hakkında bahis iddialarında bulunmuş, bu açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

#Dünya Kupası
#Ahmet Çakar
#A Milli Takım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları osym.gov.tr! ÖSYM YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? YKS TYT SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!