Ahmet Çakar’dan olay iddia: Milli takımdan 4 futbolcunun baş harflerini verip “adli risk” vurgusu yaptı

Ahmet Çakar, "Kesin bilgiler: Bir... Baş harfi Samsun’un 'S'si ile başlayan futbolcumuz ağır, çok ağır adli risk altında. Baş harfi Ahmet’in 'A'sı ile başlayanda oldukça risk altında. Baş harfi Balıkesir’in 'B'si ile başlayan bir oyuncumuz oldukça risk altında ve baş harfi Hakkari’nin 'H'si ile başlayan futbolcumuz ağır risk altında. Dört tane biliyorum" ifadelerini kullandı.