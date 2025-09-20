Yeni Şafak
Merih attı, stadyum yıkıldı: Al Ahli'den inanılmaz geri dönüş!

08:3420/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
Suudi Pro Lig'in 3. haftasında King Abdullah Stadyumu'nda nefes kesen bir maç yaşandı. Al Ahli, Al Hilal'in 3-0'lık üstünlüğünü 78. dakikadan itibaren sil baştan yazdı ve skoru 3-3'e getirdi. Beraberlik golü ise milli yıldız Merih Demiral’dan geldi. Al Ahli - Al Hilal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya geldi. King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.


Al Hilal, 12. dakikada Theo Hernandez, 24. ve 41. dakikada Malcom'un golleriyle 3-0'ı buldu.


78'DEN SONRA GERİ DÖNÜŞ



Al Ahli, 3-0'lık sonuçtan geri dönmeyi başardı. Al Ahli'nin gollerini 78. ve 87. dakikada Ivan Toney ve 90+1. dakikada Merih Demiral kaydetti.


Karşılaşmada, Al Ahli forması giyen Merih Demiral 90 dakika süre aldı, 1 de gol attı.


Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek ise karşılaşmaya 89. dakikada dahil oldu.


Bu sonuçla birlikte her iki takım da ligdeki puanını 5'e yükseltti.

AL AHLİ - AL HİLAL MAÇ ÖZETİ


Al Ahli - Al Hilal maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

