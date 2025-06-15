Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Messi ve Suarez ilk 11’de başladı: Açılış maçında gol sesi çıkmadı: İşte Al Ahly - Inter Miami maç özeti…

Messi ve Suarez ilk 11’de başladı: Açılış maçında gol sesi çıkmadı: İşte Al Ahly - Inter Miami maç özeti…

07:4115/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

FIFA Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında Al Ahly ve Inter Miami karşı karşıya geldi. Lionel Messi ve Luis Suarez ikilisinin ilk 11’de başladığı maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Al Ahly - Inter Miami maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Al Ahly ve Inter Miami kozlarını paylaştı.


Maça Inter Miami’de Lionel Messi ve Luis Suarez ilk 11’de başladı.


Al Ahly maçın 43. dakikasında Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı.


Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. 


AL AHLY - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ

Al Ahly - Inter Miami maç özetini izlemek için TIKLAYIN.



#Al Ahly
#Inter Miami
#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#MEssi
#Suarez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav takvimi açıklandı mı? KPSS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ