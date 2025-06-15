FIFA Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında Al Ahly ve Inter Miami karşı karşıya geldi. Lionel Messi ve Luis Suarez ikilisinin ilk 11’de başladığı maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Al Ahly - Inter Miami maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Al Ahly ve Inter Miami kozlarını paylaştı.
Maça Inter Miami’de Lionel Messi ve Luis Suarez ilk 11’de başladı.
Al Ahly maçın 43. dakikasında Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı.
Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.
AL AHLY - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ
Al Ahly - Inter Miami maç özetini izlemek için TIKLAYIN.