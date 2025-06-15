FIFA Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında Al Ahly ve Inter Miami karşı karşıya geldi. Lionel Messi ve Luis Suarez ikilisinin ilk 11’de başladığı maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Al Ahly - Inter Miami maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Al Ahly ve Inter Miami kozlarını paylaştı.



2 /5 Maça Inter Miami’de Lionel Messi ve Luis Suarez ilk 11’de başladı.



3 /5 Al Ahly maçın 43. dakikasında Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı.



4 /5 Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.