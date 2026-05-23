Al Zaniolo’yu ver Arthur’u! Galatasaray’dan 30 milyon euroluk çılgın operasyon

Süper Lig'de üst üste kazandığı şampiyonlukların ardından gözünü Avrupa'da başarıya diken Galatasaray, flaş bir takas formülü için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, kiralık gönderdiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’nun tapusunu isteyen Serie A ekibine takas önerisinde bulundu. İşte detaylar.
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek yılın transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılıların, kiralık olarak Nicolo Zaniolo'yu kadrosunda bulunduran Udinese ile dikkat çeken bir takas formülü üzerinde durduğu iddia edildi.
İtalyan basınından Il Messaggero'da yer alan habere göre Galatasaray, Zaniolo'nun bonservisinin alınmasını isteyen Udinese'ye karşılık Arthur Atta için girişimde bulundu.
Haberde, İtalyan ekibinin genç orta saha oyuncusu için 30 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu rakamı aşağı çekebilmek adına takasa Victor Nelsson'u da dahil etmeyi planladığı aktarıldı.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hellas Verona'da geçiren Nelsson'un, transfer görüşmelerinde önemli bir koz olarak değerlendirildiği ifade edildi.