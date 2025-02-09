Trendyol Süper Lig 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray maçının 34. dakikasında sahadan çekildi. Eski FIFA kokartlı hakem Aleks Taşçıoğlu, sahadan çekilme kararını ve Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarına değindi. Taşçıoğlu, hakemlerin Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına artık çıkmak istemediğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti.
Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.
Eski FIFA kokartlı hakem Aleks Taşçıoğlu, sahadan çekilme kararını ve Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarını oluşan kaos ortamını Yeni Şafak Spor'a değerlendirdi. Taşçıoğlu, artık hakemlerin Fenerbahçe ve Galatasaray maçı yönetmek istemediklerini açıkladı.
"Hakemlerimiz cesur değiller, kaygılılar, gelecekten korkuyorlar, 4 büyüklerin maçlarına çıkmak istemiyorlar. Hakemliğin geldi son nokta... Yazıklar olsun!"
"Her hafta yeni bir sıkıntımız var, iyiye gitmiyoruz, yokuş aşağı gidiyoruz, freni boşalmış kamyon gibiyiz."
"Türk hakemliği bu şekilde, Türk hakemliğinin gidişatı iyi değil, her hafta daha kötüye. Bu olaydan sonra neler değişir görmek lazım, üzücü bir durum."